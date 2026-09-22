BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy"belassen. Ronald Slabke habe angemerkt, dass sich der Markt noch von dem Schock des Jahres 2022 erhole, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Derzeit sei der Finanzdienstleister mit Gegenwind durch geopolitische und konjunkturelle Einflüsse sowie Zinsauswirkungen konfrontiert./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 76,50EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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