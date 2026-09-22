Quimbaya Gold startet Phase 2 auf Tahami South

Zwei Bohrgeräte, zwei unterschiedliche Lagerstättentypen, ein gemeinsames Revier: Quimbaya Gold (CSE: QIM; OTCQX: QIMGF; FSE: K05) schaltet auf der Liegenschaft Tahami im kolumbianischen Bergbaudistrikt Segovia in den Parallelbetrieb. Während im Zentrum des Areals weiterhin das großflächige Kupfer-Molybdän-Porphyrsystem Tahami Center erkundet wird, hat das Unternehmen ein zweites Diamantbohrgerät auf das südliche Teilziel Tahami South entsendet. Dort beginnt planmäßig die zweite Bohrphase, die auf die systematische Abgrenzung der im Erstprogramm entdeckten Silber- und Goldadern abzielt.

Geophysik schärft Bohrziele entlang des Segovia-Batholiths

Die Ausrichtung der neuen Kampagne stützt sich auf eine Kombination aus den Bohrkernen der ersten Phase und hochauflösender Bodengeophysik. Die Messungen belegen, dass sich die beiden primären Aderzüge – das S- und das V-System – unter einer dünnen Verwitterungsdecke über zwei unterschiedliche Gesteinsformationen hinweg fortsetzen. Die mineralisierten Korridore durchziehen sowohl den nordwestlichen Granodiorit-Porphyr als auch den südlich angrenzenden jurassischen Segovia-Batholith. Durch diese Datenbasis kann das Bohrteam die Ausfallschritte nun punktgenau ansetzen, um die Ausdehnung der edelmetallreichen Erzlinsen entlang des Streichens und in die Tiefe zu verfolgen.

Phase 1 lieferte hochgradige Silber- und Goldspitzen

Die geologische Berechtigung für den sofortigen Nachfolgetest lieferte das vorangegangene Phase-1-Programm über 5.320 Bohrmeter in zwölf Löchern. Sämtliche Bohrungen bestätigten die Präsenz der anvisierten Aderstrukturen über eine Ausdehnung von mehr als zwei Kilometern. Herausragend war dabei Ader S, die mit Spitzenwerten von 528 Gramm pro Tonne (g/t) Silber und 0,77 g/t Gold über einen Meter (9,8 g/t AuEq) sowie 378 g/t Silber und 2,57 g/t Gold über 0,9 Meter (9,0 g/t AuEq) eine außergewöhnlich silberreiche Bonanza-Mineralisierung offenbarte.

Auch das V-Adernsystem bestätigte mit Abschnitten von bis zu 113 g/t Silber und 1,03 g/t Gold über 0,9 Meter seine Kontinuität über Hunderte Meter Streichlänge. Insgesamt identifizierten die Geologen 13 signifikante Vererzungsabschnitte oberhalb eines Cut-off-Werts von 0,3 g/t Goldäquivalent. Dieses Muster aus hochgradigen Erzlinsen innerhalb eines weit gefassten mineralisierten Halos entspricht laut Quimbaya Gold exakt der Geometrie, die das Segovia-Revier historisch zu einer der ertragreichsten Bergbauregionen Südamerikas gemacht hat. Durch den zeitgleichen Test von tiefem Porphyrpotenzial im Zentrum und hochgradigen Adern im Süden will Quimbaya nun die Trefferchancen im laufenden Arbeitsjahr maximieren.

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