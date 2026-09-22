Über 40 Prozent! Abnehm-Hoffnung lässt Eli-Lilly-Konkurrenten explodieren

Die Aktie von Viking Therapeutics sorgt vorbörslich für Aufsehen. Die Papiere des Biotech-Unternehmens stiegen vorbörslich zeitweise um mehr als 40 Prozent an (Stand 13:30 Uhr MESZ). Auslöser sind neue Studiendaten zum Abnehmwirkstoff VK2735.

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Abnehmwirkstoff überzeugt auch bei seltenerer Dosierung

Viking Therapeutics meldet positive Ergebnisse aus einer Erhaltungsstudie mit VK2735. Der Wirkstoff kombiniert die Wirkmechanismen der Hormone GLP-1 und GIP und wird als Behandlung gegen Fettleibigkeit entwickelt.

Besonders interessant für Anleger: Patienten konnten ihren Gewichtsverlust auch dann weitgehend halten, wenn sie das Medikament deutlich seltener erhielten. Bei einer Gabe alle zwei Wochen blieben bis zu 97 Prozent des zuvor erreichten Gewichtsverlusts erhalten. Bei einer monatlichen Dosierung waren es bis zu 90 Prozent.

Zum Vergleich: Teilnehmer, die nach der anfänglichen Behandlung auf ein Placebo wechselten, hielten im Schnitt lediglich 61 Prozent ihres Gewichtsverlusts.

Noch kein Ende beim Gewichtsverlust

Zunächst erhielten die Teilnehmer 21 Wochen lang wöchentlich VK2735. Je nach Gruppe verloren sie dabei rund 16 bis 19 Prozent ihres Ausgangsgewichts. Ein Plateau beim Gewichtsverlust zeigte sich laut Viking Therapeutics nicht.

Eine kleinere Gruppe, die auch nach 21 Wochen weiterhin wöchentlich 17,5 Milligramm VK2735 erhielt, kam nach insgesamt 33 Wochen sogar auf einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 21,7 Prozent.

"Die Ergebnisse unserer innovativen Studie zur Erhaltungsdosierung belegen erneut die Bedeutung der einzigartigen und differenzierten Halbwertszeit sowie des pharmakokinetischen Profils von VK2735", sagte Viking-Chef Brian Lian. Die flexibleren Dosierungen könnten Patienten und Ärzten neue Möglichkeiten bieten, die Behandlung langfristig durchzuhalten.

Auch der Adipositas-Experte Louis Aronne sieht darin Potenzial. Die Daten bildeten eine Grundlage für mehr Flexibilität bei der Dosierung und könnten helfen, einen Großteil des erreichten Gewichtsverlusts langfristig zu erhalten.

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Gute Verträglichkeit

Auch bei der Verträglichkeit gab es laut Unternehmen positive Signale. Magen-Darm-Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung unterschieden sich während der Erhaltungsphase nicht wesentlich von der Placebogruppe. Die Abbruchraten blieben niedrig.

Viking will nun weitere Erhaltungsstrategien untersuchen. Geplant sind unter anderem Untersuchungen zur oralen Form von VK2735. Der Wirkstoff befindet sich zudem bereits in Phase-III-Studien zur Behandlung von Fettleibigkeit.

Damit rückt Viking Therapeutics wieder stärker in den Fokus des hart umkämpften Abnehmmarktes, der bislang vor allem von Eli Lilly und Novo Nordisk geprägt wird. Beide Pharmakonzerne haben mit ihren GLP-1-basierten Medikamenten Mounjaro und Zepbound beziehungsweise Wegovy und Ozempic Milliardenmärkte geschaffen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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