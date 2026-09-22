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    Robotruck-Offensive

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    Nvidia schaltet den Turbo: Dieser Nasdaq-Neuling greift jetzt an

    Nvidia liefert das KI-Hirn, Einride die E-Lkw: Das Unternehmen erwartet bis 2028 eine Nachfrage von 1.500 bis 2.000 Fahrzeugen. 80 Prozent davon eignen sich mittelfristig für die Automatisierung.

    Robotruck-Offensive - Nvidia schaltet den Turbo: Dieser Nasdaq-Neuling greift jetzt an
    Foto: HMB Media/Oliver Mueller - HMB Media/Oliver Mueller

    Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Nvidia nun auch den Schwerlastverkehr ins Visier genommen. Der Chipkonzern verbündet sich dazu mit dem schwedischen E-Lkw-Spezialisten Einride und stellt dessen autonomem Fahrsystem eine Compute-Plattform sowie KI-Werkzeuge bereit. Spannend ist vor allem die Größenordnung, auf die der Nasdaq-Neuling zusteuert.

    Einride betreibt bereits Hunderte elektrische Lastwagen für große Frachtkunden in den USA, Europa und dem Nahen Osten. Bis 2028 erwartet das Unternehmen eine Nachfrage nach 1.500 bis 2.000 Fahrzeugen. Dabei eignen sich laut Einride rund 80 Prozent mittelfristig für die Automatisierung.

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    Das KI-Hirn kommt von Nvidia

    Die nächste Generation des "Einride Driver" soll auf Nvidias Hyperion-Plattform entstehen. Einride-Technikchef Henrik Green sagte dazu: "Wir haben die Kunden, die operative Erfahrung und die Technologie." Mit Hyperion könne der autonome Einsatz in einem Frachtnetz, das bereits heute Kunden bedient, skaliert werden.

    Einride wurde 2016 in Stockholm gegründet und ging erst in diesem Sommer an die Nasdaq. Vorausgegangen war die Fusion mit der Mantelgesellschaft Legato Merger Corp. Die Transaktion bewertete das Eigenkapital von Einride vor dem Mittelzufluss mit 1,35 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen entwickelt selbstfahrende Elektro-Nutzfahrzeuge und Softwareplattformen für Konzerne wie PepsiCo, Carlsberg und Heineken.

    Die Kooperation ist Teil eines größeren Rennens: Waymo und Tesla treiben fahrerlose Taxis voran. Daimler Truck erprobt Lkw für den US-Straßenverkehr und Caterpillar setzt bereits autonome oder ferngesteuerte Bulldozer auf Deponien ein.

    Für Einride könnte Nvidia nun zum entscheidenden Skalierungshebel werden. Doch Anleger sollten genau hinsehen. Die für 2028 prognostizierte Nachfrage ist eine Erwartung und noch kein gesicherter Auftragseingang. Wenn der Sprung vom bestehenden Betrieb zur großen autonomen Flotte gelingt, wäre der Nasdaq-Neuling plötzlich mittendrin in einem der spannendsten Mobilitätsmärkte.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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