BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor von Udo Müller sei selbstbewusst und kämpferisch gewesen, schrieb Anna Patrice am Montag. Während sich das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH) weiterhin erfreulich entwickele, bleibe die Portfolio-Optimierung eine Herausforderung./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 38,04EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anna Patrice

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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