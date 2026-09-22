BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor von Udo Müller sei selbstbewusst und kämpferisch gewesen, schrieb Anna Patrice am Montag. Während sich das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH) weiterhin erfreulich entwickele, bleibe die Portfolio-Optimierung eine Herausforderung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 38,04EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anna Patrice
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anna Patrice
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
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