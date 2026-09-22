BERENBERG stuft Tonies auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Hansjörg Müller habe im Laufe des Gesprächs erläutert, dass der Spielwarenhersteller keineswegs nur auf eine einzige Karte setze, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Es sei unter Beweis gestellt worden, dass das Erfolgskonzept des Unternehmens mit Hörspielboxen global und beständig sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 11,62EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Tonies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

