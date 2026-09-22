BERENBERG stuft Tonies auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Hansjörg Müller habe im Laufe des Gesprächs erläutert, dass der Spielwarenhersteller keineswegs nur auf eine einzige Karte setze, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Es sei unter Beweis gestellt worden, dass das Erfolgskonzept des Unternehmens mit Hörspielboxen global und beständig sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 11,62EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Tonies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Tonies
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