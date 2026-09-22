Börsen Update Europa - 22.09. - MDAX stark +1,32 %

Der MDAX steht bei 31.679,89 PKT und gewinnt bisher +1,32 %. Top-Werte: Nemetschek +4,40 %, Salzgitter +4,33 %, Fraport +4,16 % Flop-Werte: Deutz -1,81 %, United Internet -1,69 %, freenet -1,22 %

Der DAX steht aktuell (13:59:17) bei 25.696,72 PKT und steigt um +0,24 %. Top-Werte: Zalando +3,98 %, adidas +2,72 %, DHL Group +2,13 % Flop-Werte: Allianz -1,33 %, Mercedes-Benz Group -0,89 %, Vonovia -0,84 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.036,56 PKT und steigt um +0,62 %.

Top-Werte: Nemetschek +4,40 %, Nordex +2,33 %, Sartorius Vz. +1,99 %

Flop-Werte: OHB -2,54 %, United Internet -1,69 %, freenet -1,22 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:38) bei 6.339,07 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +4,47 %, adidas +2,72 %, Inditex +2,51 %

Flop-Werte: ENI -1,68 %, Allianz -1,33 %, AXA -1,13 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.915,87 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,30 %, Wienerberger +2,15 %, DO & CO +1,89 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,08 %, PORR -1,93 %

Der CH 20 steht bei 14.004,97 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.

Top-Werte: Geberit +2,98 %, Sika +2,55 %, Logitech International +2,47 %

Flop-Werte: UBS Group -1,78 %, Swisscom -1,29 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.173,77 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Bureau Veritas +1,89 %, Kering +1,64 %, DANONE +1,48 %

Flop-Werte: ORANGE -3,28 %, AXA -1,13 %, TotalEnergies -0,90 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.344,19 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Skanska (B) +3,65 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,84 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,43 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -4,56 %, Telia Company -1,20 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.890,00 PKT und gewinnt bisher +1,32 %.

Top-Werte: Viohalco +5,44 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +5,09 %, Coca-Cola HBC +3,82 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,50 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,74 %, Jumbo -0,75 %