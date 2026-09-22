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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek Aktie mit Kurssprung +4,40 % - 22.09.2026

    Am 22.09.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +4,40 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie mit Kurssprung +4,40 % - 22.09.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2026

    Mit einer Performance von +4,40 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Nemetschek Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,82 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Nemetschek einen Gewinn von +12,37 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nemetschek -35,27 % verloren.

    Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,62 %. Nemetschek entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,58 %
    1 Monat -8,44 %
    3 Monate +12,37 %
    1 Jahr -44,34 %
    Stand: 22.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,27 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 22.09. - DAX schwach -0,52 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %.

    Nemetschek Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +4,73 %
    +5,33 %
    -8,23 %
    +12,51 %
    -44,42 %
    +6,67 %
    -32,64 %
    +238,22 %
    +1.101,90 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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