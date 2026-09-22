BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe seine hohe Belastbarkeit der Gewinnentwicklung betont, schrieb Kai Klose am Montag. Angesichts des Wahlergebnisses in Berlin sei die Auffassung bekräftigt worden, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin verfassungswidrig wäre./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 17,49EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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