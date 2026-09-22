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    Northern Discovery Metals berichtet über Fortschritte bei der Explorationsphase 1 auf dem Projekt Vent

    Northern Discovery Metals berichtet über Fortschritte bei der Explorationsphase 1 auf dem Projekt Vent
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    117 Boden- und 34 Gesteinssplitterproben auf dem Kupferprojekt Vent entnommen

     

    22. September 2026 / IRW-Press / Calgary, Alberta / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem laufenden Explorationsprogramm der Phase 1 auf dem Kupferprojekt Vent („Vent“ oder das „Projekt“) bereitzustellen, das sich in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island, British Columbia, befindet. Das Feldteam hat im Rahmen eines Programms zur geologischen Kartierung, Prospektion und gezielten Probenahme bislang 117 Bodenproben und 34 Gesteinssplitterproben entnommen. Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % an dem Projekt.

     

    Die Arbeiten werden von Geomap Exploration Inc. durchgeführt und folgen auf die Ankündigung des Unternehmens vom 3. September 2026 bezüglich der Mobilisierung. Phase 1 wurde konzipiert, um die Explorationsprioritäten zu verfeinern, indem die Zusammenhänge zwischen zuvor identifizierten Mineralisierungsanzeichen, geologischen Kontakten, Strukturen, Alterationen und der Gangbildung untersucht werden. Das Programm wurde so konzipiert, dass es sich zunächst auf die Gebiete Vent-Ken und Sentinel Peak konzentriert und umfasst die Geländeüberprüfung vorrangiger magnetischer und VLF-EM-Merkmale.

     

    Die bisherigen Feldarbeiten umfassten systematische Bodenprobenahmen sowie die Untersuchung und Beprobung ausgewählter Gesteinsausbisse. Vorläufige Feldbeschreibungen umfassen vulkanische und intrusive Gesteine, wobei an ausgewählten Gesteinsprobenahmestellen lokale Chloritisierung, Quarzgangbildung und geringe Pyritvorkommen festgestellt wurden. Diese Beobachtungen werden zur geologischen Interpretation der Probenahmeergebnisse beitragen. Zur Bestimmung des Potenzials für etwaige Metallgehalte sind Laboranalysen erforderlich; in dieser Pressemitteilung werden keine Analyseergebnisse aus dem aktuellen Programm veröffentlicht.

     

    „Das Feldteam erstellt derzeit den geologischen und geochemischen Datensatz, den wir benötigen, um die nächste Phase der Exploration bei Vent zu steuern“, sagte Dr. Jared Suchan, P.Geo., Chief Executive Officer und Direktor von Northern Discovery Metals. „Unsere Priorität ist es, die Probenahmen, geologischen Beobachtungen und vorhandenen geophysikalischen Informationen zusammenzuführen, um festzustellen, wo detailliertere Folgeuntersuchungen gerechtfertigt sind. Dieser systematische Ansatz wird uns helfen, zukünftige Arbeiten auf die aussichtsreichsten Ziele auszurichten.“

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