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    Claros Technologies gibt die weitere geschäftliche Expansion nach Europa sowie den Einstieg in die pharmazeutische Produktion bekannt - nach einem erfolgreichen Pilotprojekt zur PFAS-Zerstörung bei der Bachem AG

    Das ClarosTechUV PFAS-Abbausystem erfüllte oder übertraf die von Bachem festgelegten Leistungskennzahlen für TFA während eines zweiwöchigen Tests unter realen Produktionsbedingungen am Hauptstandort des Unternehmens in Bubendorf, Schweiz.

    MINNEAPOLIS, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies (Claros), ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur dauerhaften PFAS-Zerstörung, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines Pilotprojekts im kommerziellen Maßstab mit seinem ClarosTechUV-System am Schweizer Hauptstandort der Bachem AG (Bachem) in Bubendorf bekannt. Bachem ist einer der weltweit führenden Hersteller von peptidischen und oligonukleotiden pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), darunter Semaglutid, der Wirkstoff, der in den erfolgreichen GLP-1-Therapien zum Einsatz kommt, die weit verbreitet zur Gewichtsregulierung und bei Typ-2-Diabetes eingesetzt werden.

    Claros Technologies Inc.

    Der Pilotversuch belegt einmal mehr die breite Anwendbarkeit des ClarosTechUV-Systems und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für Claros: die erfolgreiche Anwendung von ClarosTechUV unter realen pharmazeutischen Produktionsbedingungen zur Zerstörung von TFA direkt an der Quelle. Der Pilotversuch unterstreicht zudem die Rolle, die PFAS-Zerstörungstechnologie dabei spielen kann, den verantwortungsvollen und nachhaltigen Einsatz von PFAS-Substanzen zu ermöglichen, die für wesentliche Anwendungen notwendig sind, indem sie Herstellern eine Lösung bietet, die darauf ausgelegt ist, Ziel-PFAS im Industrieabwasser dauerhaft zu zerstören.

    „Diese Zusammenarbeit mit Bachem stellt einen entscheidenden Meilenstein für Claros und einen wichtigen Schritt nach vorne für die globale Pharmaindustrie dar", sagte Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros Technologies. „Angesichts der Ausweitung der pharmazeutischen Produktion, insbesondere im Bereich der Peptidtherapeutika und GLP-1-Medikamente, steht die Branche zunehmend vor der Herausforderung, wie mit ultrakurzkettenigen PFAS wie TFA im Industrieabwasser umgegangen werden soll. Bachem beweist die Art von Führungsstärke, die die Zukunft der pharmazeutischen und industriellen Produktion prägen wird, indem das Unternehmen proaktiv die ClarosTechUV-Technologie einsetzt, um TFA direkt an der Quelle zu zerstören. Wir sind unglaublich stolz darauf, bei dieser wichtigen Arbeit mit einem der weltweit führenden Peptidhersteller zusammenzuarbeiten."

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