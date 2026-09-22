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    Neue Rüstungsmesse Eudex in Essen eröffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Eudex startet in Essen mit 360 Ausstellern
    • Messe zeigt Drohnen, Sensoren und autonome Fahrzeuge
    • Nato-Tagung betont Sicherheit und Kooperation
    Neue Rüstungsmesse Eudex in Essen eröffnet
    Foto: David Young - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - In Essen ist eine neue Rüstungsmesse gestartet. Zum Auftakt der Euro Defence Expo, abgekürzt Eudex, präsentieren 360 Hersteller aus 28 Nationen ihre Produkte und Dienstleistungen, wie die Messe Essen mitteilte. Die Messe dauert vier Tage und soll die Unternehmen mit Vertretern von Streitkräften, Forschern und Politikern zusammenbringen.

    Gezeigt werden etwa unbemannte Bodenfahrzeuge, die auch selbstständig navigieren können, tragbare Drohnensysteme oder Sensorgeräte, die chemische Kampfstoffe oder nukleare Gefahren erkennen können.

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    Ein Schwerpunkt der Messe liege auf der Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit, so die Messe. Befördert werden soll dies durch die parallel zur Eudex auf dem gleichen Gelände veranstaltete Messe Security, die Fachmesse der Sicherheitswirtschaft.

    Gleichzeitig Jahrestreffen von Nato-Denkfabrik in Essen

    Außerdem treffen sich derzeit unweit des Messegeländes hochrangige Militärs aus Nato-Mitgliedsstaaten zur Jahreskonferenz des Nato-Kompetenzzentrums Joint Air Power Competence Centre (JAPCC). Die Denkfabrik mit Sitz in Kalkar (Niederrhein) unterstützt Nato-Staaten bei der Weiterentwicklung der Luft- und Weltraumstreitkräfte des Bündnisses. Mehr als 400 Menschen nehmen an der dreitägigen Konferenz teil.

    Der JAPCC-Exekutivdirektor, Generalleutnant Thorsten Poschwatta, betonte die wachsende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Streitkräften, Industrie, Wissenschaft und Politik für die Sicherheit Europas. "Wir analysieren Trends, entwickeln Konzepte und geben Impulse für die Weiterentwicklung von Fähigkeiten in den Dimensionen Luft- und Weltraum sowie im Nato-Kontext", sagte er über die Aufgabe der JAPCC.

    Die Eudex bringe die technologische und industrielle Perspektive ein. "Strategie ohne Technologie bleibt Theorie. Technologie ohne strategische Einbettung verfehlt ihr Potenzial", sagte Poschwatta.

    NRW-Förderprogramm für Defence-Tech-Projekte

    Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sprach über die Rolle des Bundeslandes für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. NRW habe mit leistungsfähiger Industrie, innovativem Mittelstand, Spitzenforschung und technologischer Kompetenz einiges zu bieten.

    Neubaur verwies unter anderem auf ein Förderprogramm namens "Defence.Tech.NRW". Es soll mit EU-Geldern 24 Projekte fördern, die an Technologien für die zivile und militärische Verteidigung arbeiten. Die Projekte reichen von Drohnenabwehr und KI bis zu Satellitenkommunikation und mobiler Produktion.

    Bei der Security präsentieren sich in diesem Jahr 520 Firmen aus 41 Ländern. Security-Projektleiterin Julia Jacob sagte: "Die Sicherheitswirtschaft wächst heute stärker zusammen als je zuvor." Die Messe zeige, wie Künstliche Intelligenz, digitale Vernetzung und innovative Technologien zu ganzheitlichen Sicherheitslösungen würden./tob/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 1.005 auf Tradegate (22. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.683,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +33,64 %/+88,08 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Perspektiven der Rheinmetall-Aktie: Befürworter verweisen auf starkes Wachstum, hohe Auftragsbestände, Kapazitätsausbau, steigende Munitionsproduktion und langfristig höhere Bewertungen. Skeptiker bezweifeln, dass die Capex- und FCF-Entwicklung unproblematisch ist, und halten Analystenziele für wenig belastbar. Technisch hoffen Anleger auf einen Ausbruch über die GD38; die Novemberzahlen gelten als möglicher Kurstreiber, während eine anhaltende Konsolidierung diskutiert wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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