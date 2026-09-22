DZ BANK stuft Axa auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa von 47 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Thorsten Wenzel lobte am Dienstag die Strategie "Going Forward 2029" des Versicherungskonzerns. Der Plan setze auf die Hebel Wachstum, technische Exzellenz und Effizienz, die durch eine konzernweite KI-Strategie ergänzt würden. Erstversicherer hätten zuletzt eine Neubewertung erfahren, doch Axa werde im Vergleich zu den Wettbewerbern mit einem erheblichen Abschlag gehandelt, der in diesem Umfang nicht gerechtfertigt sei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 44,47EUR auf Tradegate (22. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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