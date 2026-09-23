Kanadas Rohstoffoffensive bringt zwei Großprojekte ins Investorenlicht!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. und Osisko Gold Group Inc.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. und Osisko Gold Group Inc. · Ersteller/Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die sichere Versorgung mit Rohstoffen ist zu einer industriepolitischen Kernfrage geworden. Nickel, Kupfer, Uran und weitere strategische Metalle entscheiden zunehmend über die Stabilität von Lieferketten, den Ausbau neuer Energietechnologien und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit westlicher Staaten. Kanada will diese Entwicklung nutzen und sich als verlässlicher Rohstoffpartner positionieren. Mit Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) und Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) stehen zwei Unternehmen im Rampenlicht des Canada Investment Summit 2026. Für Anleger ist das vor allem deshalb relevant, weil politische Priorisierung hier auf bereits weit fortgeschrittene Großprojekte trifft.

Rohstoffe werden in Kanada zur Standortpolitik

Beim ersten Canada Investment Summit am 14. und 15. September 2026 trafen nach Angaben der kanadischen Regierung Investoren aus annähernd 30 Ländern mit einem zusammen verwalteten Vermögen von mehr als 100 Billionen Dollar auf ausgewählte Investitionsvorhaben. Der begleitende Prospectus umfasst 167 Projekte, einen bedeutenden Anteil bilden Vorhaben aus den Bereichen Rohstoffe und Metalle. Die Aufnahme in diese Projektübersicht ist keine Finanzierungszusage, erhöht aber die internationale Sichtbarkeit und kann den Zugang zu potenziellen Kapitalgebern und strategischen Partnern erleichtern.

Kanada flankiert diese Investorenansprache mit konkreten Förderinstrumenten. Im März 2026 stellte die Regierung eine Förderkulisse von mehr als 3,6 Mrd. CAD vor. Sie umfasst unter anderem den First and Last Mile Fund über 1,5 Mrd. CAD für 2026 bis 2030, den inzwischen gestarteten Canada Critical Minerals Accelerator (CCMA), der auf dem zuvor angekündigten Critical Minerals Sovereign Fund über 2 Mrd. CAD aufbaut, sowie bis zu 165,2 Mio. CAD für 22 Projekte. Parallel soll der Ansatz One Project, One Review Doppelprüfungen zwischen Behörden reduzieren und Genehmigungsabläufe planbarer machen. Für qualifizierende Investitionen in Förderung und Verarbeitung bestimmter kritischer Mineralien kann zudem ein erstattungsfähiger Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit von bis zu 30 % der anrechenbaren Investitionskosten greifen. Für Bergbaugesellschaften kann diese Förderkulisse Genehmigungs-, Infrastruktur- und Finanzierungsrisiken verringern.

Canada Nickel rückt Crawford näher an die Bauphase

Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) entwickelt das Crawford-Nickel-Kobalt-Sulfidprojekt im Timmins Nickel District in Ontario. Nach Unternehmensangaben verfügt Crawford über die weltweit zweitgrößte Nickelreserve. Im Summit-Prospectus ist für das Vorhaben ein CapEx von 2,0 Mrd. US-Dollar ausgewiesen, Crawford wird dort als Projekt in der Vorbauphase geführt. Die Größenordnung allein macht Crawford allerdings noch nicht zum Selbstläufer, wichtiger ist, dass das Projekt mehrere regulatorische und finanzielle Hürden bereits genommen hat.

Quelle: Canada Nickel Company Inc.

Ende Juli 2026 erhielt Crawford im föderalen Impact-Assessment-Verfahren eine positive Decision Statement. Die Entscheidung ist mit bindenden Bedingungen verbunden und nicht mit einer vollständigen Bau-, Betriebs- und sonstigen Projektgenehmigung gleichzusetzen. Zuvor war das Projekt an das Major Projects Office der Bundesregierung verwiesen und in Ontarios Rahmen „One Project, One Process“ aufgenommen worden. Damit verbessern sich aus Sicht des Unternehmens die Voraussetzungen für einen koordinierten Übergang von der Entwicklung zur Umsetzung.

Auch bei der Finanzierung zeichnen sich mehrere Säulen ab. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) beauftragte SB1 Markets mit der Strukturierung einer potenziellen Finanzierung von bis zu 600 Mio. US-Dollar, die erwartete kanadische Investitionssteuergutschriften monetarisieren soll. Hinzu kommt eine nicht bindende Absichtserklärung (Letter of Interest) von Export Development Canada über bis zu 500 Mio. US-Dollar. Beteiligungen strategischer Aktionäre wie Agnico Eagle, Samsung SDI und Anglo American unterstreichen das industrielle Interesse, stellen für sich genommen aber noch keine vollständige Projektfinanzierung dar.

Einen weiteren operativen Schritt meldete das Unternehmen am 14. September: Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wählte SMS Equipment und Komatsu als Lieferanten und Servicepartner für mehr als 300 Load-and-Haul-Maschinen aus. Nach Unternehmensangaben liegt der aktuelle Wert der über die 40-jährige Projektlaufzeit erwarteten Maschinen bei rund 1,5 Mrd. CAD. Load and Haul bezeichnet die Gewinnung und den Transport des Materials im Tagebau. Zusammen mit der positiven Decision Statement zeigt die Auswahl, dass die Planung konkreter wird. Als wichtigste nächste Wegmarken bleiben die vollständige Finanzierung, eine endgültige Bauentscheidung und der tatsächliche Baubeginn.

Crawfords Investment Case verbindet große Skalierbarkeit mit Nickel als strategischem Industriemetall und einer politisch priorisierten kanadischen Lieferkette. Über die Tochter NetZero Metals verfolgt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zudem das Ziel, Nickel, Kobalt und Eisen mit vergleichsweise niedrigem CO₂-Fußabdruck zu produzieren.

Osisko Gold gibt grünes Licht für Cariboo

Bei Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) ist das zu 100 % gehaltene Cariboo-Goldprojekt in British Columbia bereits einen Schritt weiter. Für das Projekt liegen nach Unternehmensangaben die wesentlichen Genehmigungen vor, einzelne ergänzende Genehmigungen und die Lizenz für die Übertragungsleitung standen zuletzt noch im Verfahren. Das Projekt wurde in den Summit-Prospectus aufgenommen, am 14. September 2026 fasste der Verwaltungsrat nach Unternehmensangaben die formale positive Bauentscheidung. Damit wechselt Cariboo vom fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt in die konkrete Bauphase.

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Der aktuelle Zeitplan sieht den ersten Goldguss im ersten Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2029 vor. Zum 31. Juli 2026 war das Projekt laut Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) zu rund 22 % fertiggestellt. Das Detailengineering erreichte etwa 40 %, Beschaffung und Verpflichtungen für langlebige Komponenten rund 44 %. Zu diesem Zeitpunkt waren ungefähr 325 Mio. CAD gebunden; die verbleibende Kapitalverpflichtung schätzte das Unternehmen auf rund 990 Mio. CAD.

Parallel verbreitert Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) die Finanzierungsbasis. Eine Trafigura-Tochter beabsichtigt, rund 30 Mio. US-Dollar mit einem Aufschlag zu investieren. Vorgesehen sind außerdem Abnahmevereinbarungen für Goldkonzentrat und Doré-Barren sowie nicht bindende Eckpunkte für eine mögliche Gold-Vorauszahlungsfazilität von bis zu 120 Mio. US-Dollar.

In der Quellen- und Verwendungsrechnung wurden per 30. Juni 2026 rund 837 Mio. CAD an bereinigtem Working Capital berücksichtigt, dieser Betrag umfasst Cash und Cash-Äquivalente abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die verfügbaren und vorgeschlagenen Finanzierungsquellen bezifferte Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) insgesamt auf bis zu 1,637 Mrd. CAD. Am 21. September kündigte Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) zudem ein geplantes Angebot über 500 Mio. US-Dollar besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 an. Die Erlöse sollen die bestehende besicherte Appian-Projektfinanzierung refinanzieren und den Bau von Cariboo voranbringen. Das Angebot steht unter Markt- und weiteren Bedingungen; endgültige Konditionen und ein Abschluss waren zum Informationsstand noch offen.

Neben dem Bauprogramm bleibt die Exploration ein zusätzlicher Werttreiber. Bohrungen innerhalb der Lagerstätte und auf regionalen Zielen könnten die Ressourcenbasis erweitern und perspektivisch die Lebensdauer des Betriebs verlängern. Kurzfristig wird der Kapitalmarkt den Investment Case jedoch vor allem an Baufortschritt, Kostenentwicklung und der Einhaltung des Produktionszeitplans messen.

Fazit: Zwei Projekte mit politischem Rückenwind

Die Aufnahme von Crawford und Cariboo in den Canada Investment Summit Prospectus ist mehr als ein reines Etikett. Beide Projekte erhalten zusätzliche Sichtbarkeit bei globalen Kapitalgebern und passen in Kanadas Strategie, heimische Rohstoffketten auszubauen. Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) bietet Potenzial auf ein außergewöhnlich großes Nickelprojekt, das nach der positiven bundesrechtlichen Impact-Assessment-Entscheidung und konkreten Beschaffungsfortschritten näher an eine Bauentscheidung rückt.

Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) hat diese Entscheidung für Cariboo bereits getroffen und arbeitet auf den ersten Goldguss im ersten Quartal 2029 hin.

Für risikobewusste Rohstoffanleger sind beide Titel einen Blick wert. Die Chance liegt in der Verbindung aus großen Lagerstätten, einer stabilen Bergbaujurisdiktion, besserem Kapitalzugang und sichtbaren operativen Fortschritten. Zugleich bleiben aber noch Finanzierungs-, Bau-, Kosten-, Rohstoffpreis- und Anlaufrisiken bestehen.

Glück auf und viele Grüße,

Ihr Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Redaktionelle Einordnung: Wertungen und Szenarien sind als solche kenntlich gemacht. Tatsachenangaben beruhen auf den im Quellenblock genannten öffentlich zugänglichen Primärquellen. Unternehmensziele, Planungen und Schätzungen sind keine Zusagen; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen.

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Redaktionelle Quellenbasis: Government of Canada / Prime Minister of Canada, Informationen zum Canada Investment Summit 2026 und Abschlussmitteilung vom 15. September 2026; Natural Resources Canada, Mitteilung vom 3. März 2026; Canada Revenue Agency, Informationen zum Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit; Canada Investment Summit Prospectus 2026; Canada Nickel Company, Unternehmensmeldungen und Projektinformationen, insbesondere vom 31. Juli und 14. September 2026; Osisko Gold Group, Unternehmensmeldung „Formal Construction Decision and Development Update for the Cariboo Gold Project“ vom 14. September 2026 sowie darin referenzierte Projekt- und Finanzierungsangaben. Informationsstand: 21. September 2026.

Aussagen zu geplanten Finanzierungen, Genehmigungen, Investitionen, Baufortschritten, Produktionsaufnahmen, Kosten, Zeitplänen, Ressourcen, Reserven und wirtschaftlichen Entwicklungen sind zukunftsgerichtete Aussagen, Annahmen, Schätzungen oder Unternehmensziele. Sie beruhen auf den jeweils zugrunde liegenden Annahmen der Emittenten. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Finanzierungs-, Genehmigungs-, Bau-, Betriebs-, Kosten-, Markt-, Rohstoffpreis-, Umwelt-, politischen und sonstigen Risiken erheblich abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung dieses Beitrags besteht nicht, soweit eine solche nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Angaben zu Mineralressourcen und Mineralreserven sind Schätzungen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen nicht zwingend die wirtschaftliche Gewinnbarkeit eines Projekts. Technische und wissenschaftliche Angaben sind den Veröffentlichungen und technischen Berichten der jeweiligen Emittenten sowie den darin benannten Qualified Persons zuzuordnen; der Autor hat diese Angaben nicht unabhängig fachlich geprüft.

Nach den zum Informationsstand vorliegenden Angaben halten der Autor, die SRC swiss resource capital AG, die an der Erstellung beteiligten Personen sowie deren verbundene Personen und Unternehmen keine Aktien, Optionen, Bezugsrechte, Warrants, Derivate oder sonstigen Finanzinstrumente von Canada Nickel Company Inc. oder Osisko Gold Group Inc. Nach den vorliegenden Informationen bestehen bei diesem Personenkreis keine offenzulegenden Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von 0,5 % oder mehr am jeweiligen Unternehmen. Die genannten Unternehmen halten keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den genannten Informationsstand; spätere Änderungen sind hiervon nicht erfasst.

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Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, c/o SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 14, 6300 Zug, Schweiz.