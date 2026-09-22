Premier American Uranium gibt Wechsel in der Unternehmensführung bekannt

Toronto, 22. September 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... – gibt bekannt, dass Herr Tim Rotolo mit Wirkung zum 21. September 2026 von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied des Unternehmens zurückgetreten ist. Michael Harrison, derzeitiges Vorstandsmitglied von PUR, wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Herr Rotolo hat seit der Gründung von PUR Ende 2023 eine wichtige Führungsrolle im Unternehmen innegehabt; zunächst war er als Chief Executive Officer tätig, bevor er im März 2024 den Vorsitz übernahm. Während seiner Amtszeit hat PUR sein US-Uranportfolio durch die Übernahmen der American Future Fuel Corporation und der Nuclear Fuels Inc. erheblich erweitert und kürzlich eine strategische Transaktion mit der DISA Uranium Corporation bekannt gegeben. Herr Rotolo erklärte, dass seine Entscheidung auf das Erreichen eines wichtigen Meilensteins in der Strategie zurückzuführen sei, die Sachem Cove gemeinsam mit PUR entwickelt habe: den Aufbau einer bedeutenden US-Uranplattform und die Gewinnung eines strategischen Partners, der die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen könne. Die kürzlich angekündigte Transaktion des Unternehmens mit DISA Uranium stelle die Umsetzung dieser Strategie dar.

Colin Healey, Vorstandsvorsitzender von PUR, erklärte: „Im Namen des Vorstands und des Managementteams möchte ich Tim für seine Führungsrolle und seine bedeutenden Beiträge für PUR danken. Von seiner Tätigkeit als erster Vorstandsvorsitzender von PUR bis hin zur Leitung des Unternehmens als Aufsichtsratsvorsitzender hat Tim maßgeblich zum Aufbau des Geschäfts und zur Schaffung der Grundlage beigetragen, auf der wir heute stehen. Wir freuen uns, dass Sachem Cove der größte Anteilseigner von PUR bleiben und das Unternehmen weiterhin unterstützen wird, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten.“

Tim Rotolo erklärte: „Als Sachem Cove sich an PUR beteiligte, lautete unsere These, dass ein disziplinierter Konsolidierer mit dem richtigen Team eine bedeutende US-Uranplattform aufbauen und genau die Art von strategischem Partner anziehen könnte, der in der Lage ist, deren Entwicklung zu beschleunigen. Die jüngste Transaktion mit DISA Uranium stellt die Verwirklichung dieser These dar und positioniert PUR außerordentlich gut für sein nächstes Kapitel. Da diese strategische Partnerschaft nun besteht, halte ich den Zeitpunkt für gekommen, aus dem Vorstand auszuscheiden und mich auf die anderen Aufgaben von Sachem Cove zu konzentrieren. Ich bin stolz auf das, was das Team seit der Gründung von PUR erreicht hat, und zuversichtlich, dass es die Strategie von hier aus erfolgreich umsetzen wird. Sachem Cove bleibt der größte Anteilseigner von PUR, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin aus der Perspektive der Anteilseigner zu unterstützen.“