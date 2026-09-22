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    Der nächste KI-Boom startet

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    KI-Offensive gezündet: Accenture und AWS greifen nach dem Milliardenmarkt

    Accenture und Amazon Web Services (AWS) wollen den Mittelstand beim Einsatz von künstlicher Intelligenz auf die nächste Entwicklungsstufe bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    Der nächste KI-Boom startet - KI-Offensive gezündet: Accenture und AWS greifen nach dem Milliardenmarkt
    Foto: OpenAI

    Die neu gegründete Accenture-Einheit Accenture Edge arbeitet mit AWS zusammen, um Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 300 Millionen und drei Milliarden US-Dollar bei der Modernisierung ihrer IT, der Einführung von KI und der Verbesserung ihrer Cybersicherheit zu unterstützen.

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    Dafür haben die Unternehmen sechs neue Angebote vorgestellt. Diese reichen von der Migration in die Cloud über das Management von IT-Infrastrukturen bis hin zu KI-gestütztem Kundenservice, Cloud-Kostenoptimierung, Datenmodernisierung und Sicherheitstests für KI-Anwendungen. Der Schritt zeigt, wie stark sich der Wettbewerb um die nächste Phase der Digitalisierung verschiebt. Während viele Großkonzerne bereits umfangreiche KI-Projekte gestartet haben, stehen zahlreiche mittelständische Unternehmen noch am Anfang. Genau hier wollen Accenture und AWS ansetzen: Statt individueller Beratungsprojekte sollen stärker standardisierte Lösungen entstehen, die schneller und günstiger ausgerollt werden können.

    KI-Einsatz scheitert häufig nicht an der Technologie

    Der Markt für KI-Beratung wächst, weil Unternehmen zunehmend erkennen, dass der reine Zugang zu großen Sprachmodellen nicht ausreicht. Entscheidend sind Datenqualität, sichere Cloud-Strukturen und die Integration in bestehende Geschäftsprozesse. Accenture argumentiert, dass viele Unternehmen zwar KI testen, aber Schwierigkeiten haben, daraus skalierbare Anwendungen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit AWS soll deshalb den Schritt von einzelnen Pilotprojekten hin zu produktiven KI-Systemen beschleunigen. Ein wichtiger Bereich ist dabei die sogenannte agentenbasierte KI. Dabei übernehmen KI-Systeme zunehmend eigenständig Aufgaben, etwa im Kundenservice, in der Lieferkette oder bei der Analyse großer Datenmengen. Dafür benötigen Unternehmen leistungsfähige Cloud-Plattformen, sichere Datenumgebungen und neue Kontrollmechanismen.

    AWS und Accenture bauen KI-Ökosystem aus

    Für AWS ist die Partnerschaft strategisch bedeutend. Der Cloud-Anbieter steht im Wettbewerb mit Microsoft Azure und Google Cloud um die führende Rolle bei Unternehmens-KI. Durch Partner wie Accenture kann AWS seine Technologie direkt in die Geschäftsprozesse von Kunden bringen. Accenture verfügt wiederum über jahrzehntelange Beziehungen zu Unternehmen und zählt weltweit zu den größten IT-Dienstleistern. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren zusammen. Die Accenture AWS Business Group bündelt Cloud-Migration, Modernisierung, Sicherheitslösungen und KI-Anwendungen für Unternehmen.

    KI-Sicherheit wird zum Wachstumstreiber

    Mit der zunehmenden Verbreitung von KI steigt gleichzeitig der Bedarf an Sicherheitslösungen. Unternehmen müssen verhindern, dass sensible Daten über KI-Systeme abfließen oder Modelle manipuliert werden. Accenture bietet deshalb auch spezielle KI-Sicherheitstests und sogenannte Red-Team-Analysen an, bei denen KI-Systeme gezielt auf Schwachstellen geprüft werden. Für Anleger ist die Kooperation ein Signal, dass die nächste Phase des KI-Booms weniger durch reine Modellanbieter geprägt sein könnte, sondern durch Unternehmen, die KI in die reale Wirtschaft bringen. Während Nvidia, Microsoft oder OpenAI von der Infrastruktur profitieren, könnten IT-Dienstleister wie Accenture davon profitieren, wenn Unternehmen Milliarden in die praktische Umsetzung investieren. Der Markt steht damit vor einer neuen Wachstumsphase: Nach dem Aufbau der KI-Infrastruktur folgt nun die Suche nach Anwendungen, die tatsächlich messbare Gewinne für Unternehmen schaffen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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