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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Zalando Aktie - 22.09.2026

    Kursbewegung von +4,59 % bei Zalando am 22.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Zalando Aktie - 22.09.2026
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.09.2026

    Mit einer Performance von +4,59 % konnte die Zalando Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +0,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,580, mit einem Plus von +4,59 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Zalando trotz des heutigen Kurssprungs mit -9,93 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -4,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,29 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -14,18 %.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,12 %
    1 Monat -5,29 %
    3 Monate -9,93 %
    1 Jahr -18,16 %
    Stand: 22.09.2026, 14:37 Uhr

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,93 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 22.09. - MDAX stark +1,32 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zalando Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zalando Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zalando Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Zalando

    +4,59 %
    -4,12 %
    -5,29 %
    -9,93 %
    -18,16 %
    -6,59 %
    -75,66 %
    -40,95 %
    -2,46 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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