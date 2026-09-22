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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie steigt - 22.09.2026

    Die adidas Aktie notiert am 22.09.2026 mit +3,46 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie steigt - 22.09.2026
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.09.2026

    Die adidas Aktie notiert aktuell bei 148,15 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,95  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der adidas Aktie. Nach einem Plus von +0,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 148,15. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Der Kurs der adidas Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,29 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um +3,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die adidas um -15,00 % verloren.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,70 %
    1 Monat -6,77 %
    3 Monate -17,29 %
    1 Jahr -20,03 %
    Stand: 22.09.2026, 14:38 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Adidas-Aktie: Nach zuvor deutlichen Rückgängen wird aktuell eine Kursexplosion beziehungsweise Stabilisierung diskutiert, deren Auslöser unklar bleibt. Anleger berichten von hohen Buchverlusten und Einstiegen um 160 Euro. Gleichzeitig werden die starke Marke, die Produktpipeline und eine mögliche Turnaround-Chance betont; einzelne Stimmen erwarten langfristig deutlich höhere Kurse bis 1.000 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Zur adidas Diskussion

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,64 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 22.09. - MDAX stark +1,32 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    RBC stuft Adidas auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden …

    Börsenstart Europa - 22.09. - DAX schwach -0,52 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,72 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,76 %.

    adidas Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der adidas Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur adidas Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    adidas

    +3,46 %
    +3,70 %
    -6,77 %
    -17,29 %
    -20,03 %
    -11,01 %
    -49,14 %
    -6,53 %
    +1.480,77 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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