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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie unter Verkaufsdruck - 22.09.2026

    Die Moderna Aktie notiert am 22.09.2026 mit -2,80 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie unter Verkaufsdruck - 22.09.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Aktueller Stand der Moderna Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 22.09.2026

    Die Moderna Aktie ist bisher um -2,80 % auf 146,60 gefallen. Das sind -4,22  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,55 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Moderna-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +174,27 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +20,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,12 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +491,32 %.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,52 %
    1 Monat +21,12 %
    3 Monate +174,27 %
    1 Jahr +606,81 %
    Stand: 22.09.2026, 14:39 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas kräftigen Kursanstieg, ein positives Chartbild mit Ausbruch nach oben und mögliche Short-Eindeckungen. Der Widerruf eines wichtigen mRNA-Patents durch das EPO gilt als Rückschlag, belastet den Kurs bislang aber kaum. Diskutiert werden zudem Modernas Bewertung von über fünf beim KBV gegenüber etwa 1,2 bei BioNTech, mögliche Umschichtungen sowie ein größerer Insiderverkauf.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,74 Mrd. € wert.

    Moderna-Aktie mit +35% – steht der Ausbruch bevor?


    Die Moderna-Aktie hat gestern +12,27% zugelegt und notiert inzwischen bei 172,94 US$. Damit erreicht der Kurs eine entscheidende Widerstandszone. Während RSI und MACD eine starke Aufwärtsdynamik bestätigen, steigt nach der steilen Rallye gleichzeitig das Risiko eines kurzfristigen Rücksetzers. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Der Kurs der Moderna-Aktie hat seit dem Tief bei rund 22,50 US$ eine beeindruckende […] The post Moderna-Aktie mit +35% – steht der Ausbruch bevor? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,19 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,11 %. BioNTech verliert -0,06 %

    Moderna Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +1,96 %
    +22,36 %
    +22,96 %
    +178,46 %
    +617,60 %
    +58,71 %
    -59,15 %
    +705,13 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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