Adidas klar erholt - Analystenlob aus den USA

Aktientrend_ schrieb 31.08.26, 12:47

Warren Buffett erstes Investment ist beim Kauf um 50% gefallen, dann zurück auf den Einkaufspreis gestiegen und er sagte er war glücklich verkaufen zu können zum Einstand. Ein paar Wochen und Monate später hat sich der Wert um 500% gesteigert. Daraus hat er gelernt. 1. wenn du von einem Wert überzeugt bis und ihn verstehst kaufe ihn 2. halte ihn unabhängig davon wie sich der Kurs kurzfristig entwickelt, daher kommt auch sein Spruch wenn du nicht bereit bist ein Unternehmen 10 Jahre zu halten dann halte es auch keine 10 Minuten. Jeden Tag über sein Investment zu meckern legt den Schluss nahe, dass man beim Kauf entweder den Wert nicht verstanden hat oder nicht bereit ist lange zu halten bzw. seinem eigenen Urteil misstraut.



Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.