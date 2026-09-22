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    AKTIE IM FOKUS

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    Adidas klar erholt - Analystenlob aus den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien lösen sich deutlich von 140 Euro
    • Kursziel von 200 Euro stützt die Erholung
    • Puma-Aktien erholen sich nur moderat um 0,6 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Adidas klar erholt - Analystenlob aus den USA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas haben sich am Dienstag deutlich von ihrer Chartunterstützung im Bereich von 140 Euro abgesetzt. Am frühen Nachmittag gewannen sie 3,7 Prozent auf 148,50 Euro. Damit notierten sie erstmals seit Ende Juli wieder über ihrer 21-Tage-Linie.

    Die Gegenbewegung nach dem Kursrutsch um gut ein Viertel seit dem Jahreshoch Anfang Juli wurde laut Börsianer gestützt durch eine Empfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX. Deren Analyst Zeyn Burak setzte ein Kursziel von 200 Euro für Adidas an. So viel kosteten Adidas-Papiere zuletzt vor dreizehn Monaten. Burak setzt auf Neuheiten und eine Bereinigung der hohen Lagerbestände.

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    Die seit Sommer sogar noch etwas schwächeren Aktien von Puma erholten sich am Dienstag um moderate 0,6 Prozent und liefen damit auch dem MDax hinterher./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 22,51 auf Tradegate (22. September 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +34,77 %/+54,99 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche von adidas und den technisch belasteten 18-Monats-Chart. Trotz der Underperformance sehen Anleger Turnaround-Chancen durch die starke Marke und Produktpipeline, sofern das Vertrauen zurückkehrt. Käufe von Vorstandschef Gulden und weiteren Führungskräften gelten als positives Signal, werden hinsichtlich ihrer Aussagekraft aber unterschiedlich bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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