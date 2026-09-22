Trifft Trump Irans Präsidenten?
US-Minister lässt es offen
- Rubio hält ein Trump-Treffen mit Iran offen
- Trump ist laut Rubio für Gespräche jederzeit offen
- Trump spricht Dienstag, Peseschkian am Mittwoch
WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zu Spekulationen über ein mögliches Treffen von Präsident Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian bei den Vereinten Nationen nicht direkt geäußert - es aber auch nicht ausgeschlossen. Auf die Frage des Senders Fox News, ob es ein Treffen mit Peseschkian geben werde, sagte Rubio, Trump sei offen dafür, sich mit ihm oder auch jedem anderen zu treffen.
Trump sei ein Geschäftsmann, der aus der Welt der Pragmatik komme. Er gesunde Menschenverstand sage einem, dass es nicht schaden könnte, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, ergänzte Rubio.
Trump und Peseschkian sind derzeit wegen der UN-Generalversammlung in New York. An diesem Dienstag wird der US-Präsident eine Rede bei den Vereinten Nationen halten. Peseschkian wird dort am Mittwoch sprechen. Beobachter spekulieren auch über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern./rin/DP/mis
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.