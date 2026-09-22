Neue Chancen im Blick
Hohe Renditen, neue Chancen: Die UBS setzt auf diese Märkte
Die UBS sieht trotz hoher globaler Renditen Chancen an den Märkten. Besonders Anleihen aus Asien sowie Gold und breit gestreute Rohstoffe rücken in den Fokus.
- UBS sieht neue Chancen in asiatischen Anleihen
- Hochzinsanleihen aus Asiens Techsektor locken
- Gold und Rohstoffstrategien streuen Risiken
- Report: KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Die hohen Renditen an den internationalen Anleihemärkten eröffnen aus Sicht der Schweizer Großbank UBS neue Chancen. Besonders Anleihen aus den Schwellenländern Asiens könnten für Anleger interessant sein.
"Wir haben tatsächlich begonnen, unseren Fokus deutlich auf die Schwellenländer Asiens zu verlagern, da wir dort Wertpotenzial sehen", sagte Adrian Zuercher, Co-Leiter der globalen Vermögensallokation und des globalen Investment Managements für die Region Asien-Pazifik im Chief Investment Office der UBS, gegenüber CNBC.
Vor allem Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere böten angesichts des hohen Renditeniveaus attraktive Möglichkeiten. Das gelte insbesondere für hochverzinsliche Anleihen aus dem asiatischen Technologiesektor. Diese hätten sich in den vergangenen Monaten bereits besser entwickelt, erklärte Zuercher.
Auch die Qualität des Segments habe sich verbessert. Hochzinsanleihen hätten heute eine "deutlich bessere Qualität" als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Gold bleibt interessant
Auch bei Rohstoffen sieht die UBS Chancen. Gold bleibe ein "sehr guter" Baustein zur Diversifikation eines Portfolios. "Es ist definitiv ein gutes Handelsumfeld für Gold", sagte Zuercher. Dabei spiele auch die strukturelle Schwäche des US-Dollars eine Rolle.
Wer sein Portfolio mit Rohstoffen breiter absichern wolle, sollte laut der UBS allerdings nicht ausschließlich auf Gold setzen. Eine breit gefächerte Rohstoffstrategie könnte angesichts der geopolitischen Lage interessanter sein.
→ Aktion entdecken
Gleichzeitig sorgt der Boom rund um künstliche Intelligenz für eine hohe Nachfrage nach Kupfer und anderen Rohstoffen. Eine breitere Rohstoffausrichtung könne deshalb helfen, das Portfolio zu diversifizieren und Risiken zu begrenzen, falls die Ölpreise wieder steigen.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion