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    Besonders beachtet!

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    tonies Registered (A) Aktie mit Kurssprung +4,08 % - 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher um +4,08 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) Aktie mit Kurssprung +4,08 % - 22.09.2026
    Foto: 916319805

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.09.2026

    Positive Vorzeichen bei tonies Registered (A): Der Kurs klettert um +4,08 % auf 11,730. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die tonies Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,730, mit einem Plus von +4,08 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die tonies Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,12 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht steht bei der tonies Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +1,12 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,41 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von tonies Registered (A) +7,55 % gewonnen.

    Während tonies Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,89 %. Damit gehört tonies Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,12 %
    1 Monat -4,41 %
    3 Monate -13,12 %
    1 Jahr +56,61 %
    Stand: 22.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd.EUR € wert.

    BERENBERG stuft Tonies auf 'Buy'


    Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Hansjörg Müller habe im Laufe des Gesprächs erläutert, dass der Spielwarenhersteller …

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der tonies Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur tonies Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    tonies Registered (A)

    +3,72 %
    +1,38 %
    -2,07 %
    -12,63 %
    +55,77 %
    +141,02 %
    +9,46 %
    +19,75 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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