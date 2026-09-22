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    Deutsche Börse-News

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    ETF-Newcomer der Woche: Wöchentliche Ausschüttung

    Für Sie zusammengefasst
    • Acht neue ETFs erweitern das Angebot um neue Themen
    • Covered Calls ermöglichen regelmäßige ETF-Erträge
    • Wachstum, Infrastruktur und Währungsschutz im Fokus
    Deutsche Börse-News - ETF-Newcomer der Woche: Wöchentliche Ausschüttung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Acht neue ETFs. Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Covered Call-Strategien u.a. mit wöchentlicher Ausschüttung, US-Wachstumsaktien, Infrastruktur-Sektor, währungsgesicherte Aktienstrategien.

    22. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).

    Der Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in große US-Wachstumsunternehmen. Wertpapiere mit hoher Überzeugungskraft werden ausgewählt und übergewichtet, während als überbewertet erachtete Wertpapiere untergewichtet oder vollständig gemieden werden. Die Auswahl basiert auf fundamentalen Unternehmensanalysen sowie makroökonomischen und quantitativen Bewertungen.

    Der Weekly World Equity Income UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Unternehmen sowie ETFs. Laufende Erträge werden durch systematische Covered-Call- und Covered-Call-Spread-Strategien auf Einzeltitel und Aktienindizes generiert, wobei die Strategie flexibel an Marktbedingungen und Ertragspotenziale angepasst wird.

    +++
    Newcomer der Woche: Weltaktien mit wöchentlicher Ausschüttung

    Der Weekly World Equity Income UCITS ETF von HanETF kombiniert ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie und wöchtentlichen Ausschüttungen. Der aktiv verwaltete ETF investiert in Unternehmen rund um den Globus, derzeit rund 200, und verkauft systematisch Covered Calls und Covered-Call-Spreads auf die Aktien und Aktienindizes. Ein wesentlicher Teil der Erträge soll aus den Prämien für die verkauften Optionen kommen. Allerdings begrenzt die Strategie das Aufwärtspotenzial der Aktien bei stark steigenden Märkten. Die laufenden Kosten des ETF liegen bei 0,50 Prozent. +++

    Der Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert in Aktienwerte sowie Optionskontrakte, deren wirtschaftliche Merkmale mit denen großer US-amerikanischen Unternehmen vergleichbar sind. Der Fonds zielt darauf ab, attraktive laufende Erträge zu generieren, die monatlich ausgeschüttet werden, und gleichzeitig durch den strategischen Einsatz von Put- und Call-Optionen langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

    Die Allianz Smart Active Reihe wird um zwei aktiv verwaltete ETFs mit Fokus auf die US-amerikanischen und globalen Märkte erweitert. Das Fondsmanagement nutzt einen systematischen und regelbasierten Prozess, bei dem einzelne Wertpapiere analysiert und anhand ihrer Attraktivität auf Basis eigener Investmentsignale ausgewählt werden. Beide ETFs sind währungsgesichert.

    Der UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China. Durch den Verkauf von Call-Optionen auf Aktien sollen zusätzliche Erträge erzielt werden. Der ETF ist in thesaurierenden und ausschüttenden Anteilsklassen verfügbar.

    Der Invesco MSCI World UCITS ETF investiert breit diversifiziert in große und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Sektoren in 23 Industrieländern. Die Anteilsklasse des ETF ist ausschüttend.

    Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.983 ETFs, 206 ETCs und 358 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 32,9 Mrd.? ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

    22. September 2026, Deutsche Börse

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)







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