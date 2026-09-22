IEEE ehrt die technologischen Innovatoren, welche die Zukunft gestalten

PISCATAWAY, New Jersey, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Zur Würdigung von Innovationen, die von lebensrettenden Operationsrobotern bis hin zu Wi-Fi der nächsten Generation und Elektrofahrzeugen reichen, gab IEEE – die weltweit größte technische Fachorganisation und eine gemeinnützige Einrichtung, die sich für den Fortschritt der Technologie zum Wohle der Menschheit einsetzt – heute die Preisträger der IEEE Technical Field Awards 2027 bekannt.

Die weltweit führende Gemeinschaft für Technologie und Ingenieurwesen stellt die IEEE Technical Field Awards 2027 vor, mit denen Leistungen in den Bereichen Medizinrobotik, kabellose Netzwerke, digitale Privatsphäre, Leistungselektronik, Computertechnik sowie in weiteren Bereichen gewürdigt werden.

Mit diesen internationalen Auszeichnungen werden einzelne Forscher und Innovatoren sowie gemeinsam arbeitende Teams gewürdigt, deren technische Leistungen und Führungsstärke Technologie, Ingenieurwesen sowie die Gesellschaft weltweit nachhaltig geprägt haben.

„Die Preisträger der IEEE Technical Field Awards 2027 verkörpern den unermüdlichen Geist der Innovation und des Engagements, der unsere globale Gemeinschaft auszeichnet", sagte Mary Ellen Randall, IEEE-Präsidentin und Geschäftsführerin für das Jahr 2026. „In den Bereichen Mikroelektronik, künstliche Intelligenz, medizinische Robotik, kabellose Netzwerke, Energieumwandlung sowie technische Ausbildung erweitern ihre bahnbrechenden Leistungen weiterhin die Grenzen der Wissenschaft und tragen zur Bewältigung drängender Herausforderungen zum Wohle der Menschheit bei."

Jedes Jahr wählt das IEEE Awards Board im Rahmen eines strengen, vom IEEE Board of Directors genehmigten Peer-Review-Verfahrens Preisträger auf Grundlage ihrer außergewöhnlichen technischen Leistungen, ihrer gesellschaftlichen Wirkung und ihrer Führungsqualitäten in spezialisierten Ingenieurdisziplinen aus. Die Preisträger der IEEE Technical Field Awards 2027 werden am 5. Mai 2027 im Rahmen der IEEE Awards Week bei einem Mittagessen geehrt.

Preisträger der IEEE Technical Field Awards 2027

IEEE Biomedical Engineering Award

Gesponsert von der IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, der IEEE Circuits and Systems Society und der IEEE Signal Processing Society

Preisträger: IEEE Life Fellow Kullervo Hynynen — Sunnybrook Research Institute, University of Toronto

Hynynen wird für seine bahnbrechenden Beiträge zur Entwicklung, Weiterentwicklung und klinischen Translation des therapeutischen Ultraschalls geehrt.