Rüstungsindustrie kann Job-Kahlschlag in der Industrie nicht ausgleichen

Zwar hat sich die Zahl der Beschäftigten, die aus anderen Industriebereichen in die Rüstungsbranche wechseln, seit 2020 verdreifacht. Im vergangenen Jahr waren es bundesweit aber nur rund 1.100 Personen, wie IAB-Forscher Enzo Weber gemeinsam mit Kollegin Yasemin Yilmaz ermittelte. Von außerhalb der Industrie kamen mit 1.400 Wechseln nur doppelt so viele wie vor der Krise.

Die Rüstungsindustrie kann die Jobverluste in anderen deutschen Industriezweigen wie der Autobranche bislang kaum ausgleichen. Das zeigt eine neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutlich größer ist die Abwanderung in eine andere Richtung: 23.000 Industriebeschäftigte zog es zuletzt in die öffentliche Verwaltung oder die Sozialversicherung. Insgesamt schrumpft die Industriebeschäftigung spürbar, weil kaum neue Stellen entstehen. Die deutsche Industrie verliert derzeit monatlich rund 15.000 Arbeitsplätze.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

Als Ursachen nennen die Autoren neben den Energiekrisen vor allem den Umbau klassischer Geschäftsfelder sowie die Verwerfungen im Handel mit China und den USA. Investitionen gingen seit Jahren zurück, Unternehmensgründungen befänden sich auf einem Tiefpunkt. So wenige neue Stellen wie derzeit seien in der Industrie noch nie geschaffen worden, heißt es in der Untersuchung.

Weber sieht deshalb politischen Handlungsbedarf. Angesichts der Debatte über die Sozialstaatsreformen der Bundesregierung forderte er, den Arbeitsmarkt stärker in Bewegung zu bringen und berufliche Weiterbildung gezielter zu fördern. Beides seien zentrale Stellschrauben für Wohlstand und neue Wertschöpfung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26883,14 Pkt , was eine Steigerung von +4,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar