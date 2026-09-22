Neue US-Truppen auf dem Weg

VILNIUS (dpa-AFX) - Ein neues Kontingent von US-Truppen macht sich nach Angaben von Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda auf den Weg in das baltische EU- und Nato-Land. "Großartige Neuigkeiten für Litauen: US-Truppen werden weiterhin in unserem Land stationiert bleiben", teilte seine Präsidialkanzlei mit. "Die Militärpräsenz in Litauen ist ein unverzichtbarer Teil der Abschreckung und kollektiven Verteidigung", sagte er demnach.

Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen in Litauen weitergeht. Das Land sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als vier Jahren von Russland bedroht.