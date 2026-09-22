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    Endeavour Silver informiert über vorübergehend reduzierte Kapazität in seiner Mine Guanacevi

    Endeavour Silver informiert über vorübergehend reduzierte Kapazität in seiner Mine Guanacevi
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, Kanada – 22. September 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) (NYSE: EXK; TSX: EDR) hat ein mechanisches Problem ermittelt, das die primäre Kugelmühle in seiner Mine Guanaceví beeinträchtigt.

     

    Die Mühle wurde am 21. September außer Betrieb gesetzt. Zwischenzeitlich werden Vorbereitungen zum Austausch des Mühlenkopfes und des Schwenkzapfens getroffen. Beide Teile sind vor Ort verfügbar. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Reparaturen innerhalb von etwa 3 Wochen abgeschlossen sein werden und koordiniert sich aktuell mit externen Dienstleistern, um den Austausch zu beschleunigen.

     

    Während der Reparaturphase wird der Nachmahlkreislauf so konfiguriert, dass er mit einer reduzierten Durchsatzleistung von 600 Tonnen pro Tag (t/d) arbeitet. Die Normalkapazität liegt bei etwa 1.100 t/d.

     

    Der Bergbaubetrieb läuft ohne Unterbrechung weiter. Der Austausch der beeinträchtigten Teile sollte nur geringe Kosten verursachen, da die notwendigen Teile bereits vor Ort auf Lager sind.

     

    Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl von geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

     

    Kontaktinformation:

    Allison Pettit

    Vice President, Investor Relations

    E-Mail: apettit@edrsilver.com

    Website: www.edrsilver.com

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 sowie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen zur Einstellung der Verarbeitung in Guanacevi, zum Zeitplan für den Abschluss der Reparaturarbeiten in der Aufbereitungsanlage in Guanacevi, zur Verfügbarkeit und Bewertung alternativer Verarbeitungsmethoden, zum über den Sekundärkreis erreichbaren Durchsatz sowie zu den erwarteten Auswirkungen dieser reduzierten Kapazität auf die Produktion in Guanacevi im dritten Quartal. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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    Endeavour Silver informiert über vorübergehend reduzierte Kapazität in seiner Mine Guanacevi Vancouver, Kanada – 22. September 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) hat ein mechanisches Problem …
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