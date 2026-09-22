dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 22.09.2026 - 15.15 Uhr
- Tui erwartet wegen Iran-Krieg geringeren Gewinn
- E-Autos erreichen in der EU 2025 Rekordanteil
- Paramount beseitigt Hürden für Warner-Übernahme
ROUNDUP 2: Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn
HANNOVER - Der Reisekonzern Tui hat den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren bekommen. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Hannover mitteilte. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Vorstandschef Sebastian Ebel nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) währungsbereinigt von zuletzt gut 1,4 Milliarden auf nun 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Dies entspricht dem mittleren Bereich der bisherigen Zielspanne.
ROUNDUP: Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in EU erreicht Rekord
WIESBADEN - Der Anteil der Elektro-Autos bei den Neuzulassungen in der EU ist 2025 auf Rekordniveau gestiegen. Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit sei gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der EU ein E-Auto gewesen. "Das war ein neuer Höchststand."
Paramount auf Weg zu Warner-Kauf nach Deal mit Bundesstaaten
LOS ANGELES - Der Unterhaltungskonzern Paramount hat die letzten großen Hürden für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Wettbewerbsklage blockierten. Auch die Klage der Drehbuchautoren-Gewerkschaft wurde beigelegt.
VW-Markenchef kündigt Tempo bei laufendem Sparprogramm an
WOLFSBURG - VW will beim laufenden Sparprogramm der Kernmarke die Schlagzahl erhöhen. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb in unserem Performance-Programm nochmal deutlich nachlegen", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Er hätte sich gewünscht, dass die 2024 vereinbarten Maßnahmen bereits ausreichten. Wegschauen löse aber keine Probleme. "Über das Wie werden wir jetzt mit der Mitbestimmung sprechen".
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Weitere Meldungen
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Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 76,10 auf Tradegate (22. September 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,69 %/+58,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.
MWB Kursziel 13,50€
Die Zetsche News, dass er als TUI AR zurücktritt, wurde vom Markt aber nicht so aufgenommen wie von einigen hier interpretiert, oder? Klar, schwacher Gesamtmarkt am Freitag – dennoch sieht es nicht so aus, als hätte der Markt Hr. Zetsche als ein Problem gesehen, das es jetzt nicht mehr gibt.
Und natürlich überlegt man sich bei jedem Cent Kursrückgang, ob man sich ein TUI Investment wieder anschauen sollte. Aber mich hält weiterhin insbesondere das hier ab: „Weekly Average Price versus prior year’s average: +111.2%“ (erste Tabelle, dritte Zeile, Chart weiter unten):
Vllt bin ich zu ängstlich bei diesem Thema und ich verstehe nicht genau, was mir TUI mit der folgenden Aussage auf S. 325 des Jahresberichts sagen will:
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Mbpoll,
- der Gewinn wird nicht bei 1,1-1,4 Mrd., sondern bei 0,5 Mrd erwartet, was einer Nettomarge von nur 2,x% entspricht; das adj. EBIT ist etwas anderes
- im Dezember bei Kursen um die 9 Euro schriebst Du, dass Du keine bessere Anlage als TUI siehst; jetzt schreibst Du, dass Du Verständnis für Verkäufe bei 9 Euro hättest – sogar bis 7 Euro runter? Liest sich komisch
- es gibt keine Panikverkäufe, oder? Wo siehst Du die?
- eine KE ist in der Tat nicht notwendig und wird auch nicht kommen
- wer an der Börse von „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten“ schreibt, der hat einiges/vieles nicht mitbekommen oder gelernt
- jedes Mal, wenn der Kurs wieder schwach ist, kommen Posts von der großen Anzahl Eurer Aktien, dass Ihr >100k Bargeld zuhause rumliegen habt, dass Ihr kein Stück verkauft und dass Ihr nachkaufen werdet. Braucht es diese Durchhalteparolen in einem anonymen Forum wirklich? Zudem hast Du so viele Hinweise zu Deiner Person gegeben, dass ich die Bargeld-Komponente nicht in einem Forum erwähnen würde
- Der starke Anstieg der Energiepreise liegt auch nicht an den Nicht-AfD Parteien wie von Dir geschrieben, sondern am Iran-Krieg (den Du für richtig hältst) und am Ukraine-Krieg der Person, die Deine Partei so hofiert. Das ist mal wieder eine sehr selektive Wahrnehmung Deinerseits. Den starken Anstieg der Energiepreise sieht man ja auch in den USA. Am Rande: Robert H. hat gegen die Klagen des BUND die LNG Terminals bauen lassen, die Speicherauffüllung mehr forciert und in Doha um Gas gebettelt. Passt aber sicherlich nicht in Weltbild :-)
Merkwürdig,ich habe volles Verständniss, wenn jemand die TUI bei 7,8 oder 9 Euro verkauft und seine Gewinne einsackt.