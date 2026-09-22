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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 22.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui erwartet wegen Iran-Krieg geringeren Gewinn
    • E-Autos erreichen in der EU 2025 Rekordanteil
    • Paramount beseitigt Hürden für Warner-Übernahme
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 22.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn

    HANNOVER - Der Reisekonzern Tui hat den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren bekommen. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Hannover mitteilte. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Vorstandschef Sebastian Ebel nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) währungsbereinigt von zuletzt gut 1,4 Milliarden auf nun 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Dies entspricht dem mittleren Bereich der bisherigen Zielspanne.

    ROUNDUP: Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in EU erreicht Rekord

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    WIESBADEN - Der Anteil der Elektro-Autos bei den Neuzulassungen in der EU ist 2025 auf Rekordniveau gestiegen. Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit sei gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der EU ein E-Auto gewesen. "Das war ein neuer Höchststand."

    Paramount auf Weg zu Warner-Kauf nach Deal mit Bundesstaaten

    LOS ANGELES - Der Unterhaltungskonzern Paramount hat die letzten großen Hürden für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Wettbewerbsklage blockierten. Auch die Klage der Drehbuchautoren-Gewerkschaft wurde beigelegt.

    VW-Markenchef kündigt Tempo bei laufendem Sparprogramm an

    WOLFSBURG - VW will beim laufenden Sparprogramm der Kernmarke die Schlagzahl erhöhen. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb in unserem Performance-Programm nochmal deutlich nachlegen", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Er hätte sich gewünscht, dass die 2024 vereinbarten Maßnahmen bereits ausreichten. Wegschauen löse aber keine Probleme. "Über das Wie werden wir jetzt mit der Mitbestimmung sprechen".

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    Weitere Meldungen

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 76,10 auf Tradegate (22. September 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,69 %/+58,31 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die TUI-Aktie zwischen Hoffnung und Skepsis: MWB sieht 13,50 Euro, Bernstein 8,60 Euro. Die Konkretisierung der bereinigten EBIT-Prognose auf 1,2–1,3 Mrd. Euro wird trotz robuster Nachfrage und besserer Sommerentwicklung als wenig bullish bewertet; kurzfristige Buchungen, geopolitische Risiken und fehlende Umsatzprognose belasten. Zudem werden Flusskreuzfahrt-Risiken, Leerverkaufsdaten und der Abverkauf diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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