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    REHLKO VERDOPPELT DIE JÄHRLICHE NOTSTROMKAPAZITÄT AM PRODUKTIONSSTANDORT CHANGZHOU

    Das strategische Investitionsprogramm verdoppelt die jährliche Notstromkapazität von 5,5 GW auf 11 GW und stärkt damit das globale Produktionsnetzwerk von Rehlko in Asien, EMEA und Lateinamerika

    MILWAUKEE, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Rehlko, eine globale Plattform für Energieversorgungssicherheit in der Industrie, die maßgeschneiderte, integrierte Stromversorgungslösungen für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit anbietet, gab heute ein strategisches Investitionsprogramm für seinen Produktionsstandort in Changzhou (China) bekannt, mit dem die jährliche Notstromkapazität von 5,5 GW auf 11 GW verdoppelt werden soll. Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage aus den Bereichen KI-Infrastruktur, Rechenzentren, Halbleiter, Digitalisierung sowie die allgemeinen Bemühungen um eine widerstandsfähigere Lieferkette die Energieinfrastruktur weltweit stark belasten.

    Rehlko

    Das Werk in Changzhou ist ein zunehmend wichtiger Bestandteil des globalen Fertigungsnetzwerks von Rehlko. Dort werden Generatorsysteme mit einer Leistung von 6 kW bis 4.000 kW sowie Schlüsselkomponenten hergestellt, die die gesamten Fertigungsaktivitäten von Rehlko weltweit unterstützen. Die Rolle des Werks als strategischer Produktionsstandort trägt dazu bei, Engpässe in der Lieferkette zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der globalen Geschäftstätigkeit von Rehlko zu stärken. Der Standort beliefert Kunden in ganz China, Südostasien, der EMEA-Region und Lateinamerika.

    „Unsere fortlaufenden Investitionen in Changzhou spiegeln die Disziplin wider, die hinter unserem Wachstum steht: Wir verdoppeln die Kapazität und steigern gleichzeitig die Geschwindigkeit und Präzision bei jedem System, das wir ausliefern", sagte Brian Melka, Präsident und CEO von Rehlko. „Changzhou ist ein entscheidender Knotenpunkt für unsere Fähigkeit, Kunden nicht nur in ganz Asien, sondern auch in der gesamten EMEA-Region und in Lateinamerika zu bedienen."

    Zu den jüngsten Investitionen am Rehlko-Standort Changzhou zählen die Inbetriebnahme einer intelligenten Produktionslinie für kleinere Generatorsysteme, ein neues intelligentes Lagersystem, Modernisierungen der Produktionslinien für mittlere und große Generatoren sowie die Integration von fahrerlosen Transportfahrzeugen und eines Fertigungsausführungssystems.

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