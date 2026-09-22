Ölpreise fallen weiter - Iran signalisiert Verhandlungsbereitschaft
- Ölpreise fallen den fünften Handelstag in Folge
- Hoffnungen auf Verhandlungen drücken die Preise
- Mehr Öllieferungen aus Saudi-Arabien belasten
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch zulegen konnten, drehten sie im Verlauf und knüpften an die Verluste der vergangenen Handelstage an.
Der Preis der weltweiten Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee gab den fünften Handelstag in Folge nach. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) mit Lieferung im November bei 98,86 US-Dollar gehandelt und damit etwa anderthalb Prozent niedriger als am Vortag. Das Tagestief lag bei 97,43 Dollar.
In den vergangenen Tagen wurden die Energiepreise mehrfach durch Hinweise auf Fortschritte bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs gedrückt. Zuletzt stellte die iranische Führung abermals Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in Aussicht. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die US-Blockade aufgehoben werde.
Im weiteren Tagesverlauf ist zudem eine Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung in New York geplant. Es wird spekuliert, dass sich Trump am Rande mit seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian treffen könnte.
Neben der Hoffnung auf diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Iran-Konflikts erkannte Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank in steigenden Öllieferungen aus Saudi-Arabien einen weiteren Grund für den Rückgang der Ölpreise. Der wichtige Förderstaat versuche, den Wegfall der Öllieferungen über die beschädigte Ost-West-Pipeline zum Roten Meer zu kompensieren. Demnach liefern Tanker größere Mengen an Rohöl durch die Straße von Hormus als bisher bekannt.
Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Seit Beginn des Jahres hat der Iran-Krieg den Rohstoff um mehr als 60 Prozent verteuert./jkr/jha/
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.