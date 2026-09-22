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    MicroVision stellt fortschrittliche Photonik-Technologie für die Scale-Up-Architektur der nächsten Generation für KI-Rechenzentren vor

    MicroVision stellt fortschrittliche Photonik-Technologie für die Scale-Up-Architektur der nächsten Generation für KI-Rechenzentren vor
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Die marktdifferenzierte ELSFP-Technologie erweitert die zentrale Photonik-Plattform des Geschäftsbereichs Scantinel von MicroVision um den Bereich der optischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen und des photonikgestützten Cloud-Computing

     

    REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 22. September 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungslösungen für Industrie-, Sicherheits- und Verteidigungs- sowie Automobilanwendungen, gab heute die Vorstellung einer fortschrittlichen Photonik-Lösung durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Scantinel bekannt, die darauf ausgelegt ist, die Herausforderungen hinsichtlich Energieeffizienz und Leistung zu bewältigen, die für Scale-up-Architekturen von KI-Rechenzentren der nächsten Generation und andere intelligente Infrastrukturanwendungen von entscheidender Bedeutung sind.

     

    Während sich die globale Photonik-Community diese Woche in Málaga, Spanien, zur 52. European Conference on Optical Communication und zum Global Photonics Economic Forum versammelt, stellte Scantinel sein neues externes ELSFP-Modul (External Laser Small Form-Factor Pluggable) vor, das eine zentralisierte, wartungsfreundliche Lichtquelle für Co-Packaged-Optics-Systeme (CPO) in bestehenden und KI-Rechenzentren der nächsten Generation sowie in photonikgestützten KI- und Cloud-Infrastrukturen bereitstellt.

     

    Die differenzierte ELSFP-Technologie von Scantinel basiert auf deren zentralem photonisch-integrierten Schaltkreis (PIC), einer zweidimensionalen Photonik-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit der optischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu verbessern.

     

    „Die PIC-Technologie, die das Herzstück des Moduls bildet, ist dieselbe Kerntechnologie, auf der auch unsere FMCW-Lidar-Architektur basiert“, sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. „Seit der Übernahme von Scantinel hat unser Team diese Technologie kontinuierlich weiterentwickelt und validiert. Ihre Anwendung im Bereich der KI-Rechenzentrumsverbindungen und des photonikgestützten Cloud-Computing verdeutlicht den umfassenden Wert dieser Übernahme und unsere Fähigkeit, unsere Technologie auf neue Märkte auszuweiten, ohne unseren strategischen Fokus zu verwässern oder erhebliche neue Investitionen zu erfordern.“

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