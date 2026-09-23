SoFi-Aktie: Verändert der Mastercard-Deal den weltweiten Zahlungsverkehr?

Im Zentrum steht SoFiUSD, ein von der SoFi Bank ausgegebener Stablecoin. Anders als viele private Stablecoins stammt dieser direkt von einer regulierten Bank und ist eins zu eins durch US-Dollar-Reserven abgesichert. Das gesamte Debit- und Kreditkartenprogramm der Bank mit einem Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar wird auf die neue Abwicklung umgestellt.

SoFi Technologies und Mastercard bringen Stablecoins aus der Krypto-Nische in den klassischen Zahlungsverkehr. Die SoFi Bank hat als erste national regulierte US-Bank die Stablecoin-Abwicklung über das globale Mastercard-Netzwerk live geschaltet. Damit können Kartenzahlungen künftig über die Blockchain abgewickelt werden.



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Kiyosaki argumentiert, dass die hohe Staatsverschuldung und eine mögliche Geldentwertung langfristig das Vertrauen in klassische Finanzanlagen schwächen könnten. Besonders kritisch sieht er US-Staatsanleihen und warnt regelmäßig vor einem Verlust der Kaufkraft des US-Dollar.

Der entscheidende Punkt: "Händler müssen weder Stablecoins halten noch neue Infrastruktur aufbauen oder ihre Abläufe verändern", erklärte SoFi-CEO Anthony Noto. Über die Banking-Plattform von SoFi könnten Unternehmen rund um die Uhr Abwicklungsgelder direkt auf ein Bankkonto erhalten, ohne ds zusätzliche Kosten für die Umwandlung in Geld entstehen..

SoFi will Stablecoins zum Geschäftsmodell machen

Für das amerikanische Fintech geht es dabei um deutlich mehr als eine technische Neuerung. SoFi versucht, seine Position als digitale Bank auszubauen und zusätzliche Einnahmequellen rund um Zahlungsverkehr, Firmenkunden und Finanzinfrastruktur zu erschließen.

Das Unternehmen spricht bereits mit großen Händlern in den USA über Stablecoin-basierte Abwicklungen. Die möglichen Einsatzbereiche reichen von klassischen Kartenzahlungen bis zu internationalen Zahlungen, Überweisungen und weiteren Geldtransfer-Lösungen.

Der Vorteil für SoFi: Stablecoins könnten langfristig die Kosten und Geschwindigkeit von Zahlungsprozessen verbessern. Gleichzeitig könnte das Unternehmen stärker vom Wachstum digitaler Finanzinfrastruktur profitieren.

Mastercard verbindet klassische Zahlungen mit Blockchain

Auch für Mastercard ist die Partnerschaft strategisch wichtig. Der Zahlungsriese will Stablecoins nicht als Konkurrenz zum bestehenden Kartensystem sehen, sondern als zusätzliche Infrastruktur.

"Stablecoins werden dann bedeutend, wenn sie reale Probleme von Unternehmen lösen", sagte Sherri Haymond, globale Leiterin Digital Commercialization bei Mastercard. Die Integration zeige, dass regulierte Stablecoins mit bestehenden Zahlungsnetzwerken zusammenarbeiten können.

Mastercard baut damit sein Stablecoin-Ökosystem weiter aus und arbeitet mit Banken, Fintechs und digitalen Zahlungsanbietern zusammen. Der Konzern setzt darauf, dass Blockchain-Technologie künftig vor allem bei schnelleren Abwicklungen und grenzüberschreitenden Zahlungen eine größere Rolle spielen wird.

Der Unterschied zu klassischen Krypto-Projekten

Der Ansatz von SoFi unterscheidet sich deutlich von vielen bisherigen Krypto-Projekten. Im Mittelpunkt steht nicht Spekulation, sondern die Nutzung der Blockchain als technische Infrastruktur.

SoFiUSD soll vor allem als Abwicklungsinstrument dienen. Kunden und Händler müssen keine Kryptowährung halten oder Kursschwankungen ausgesetzt sein. Der Stablecoin bleibt an den US-Dollar gekoppelt.

Gerade dieser regulierte Ansatz könnte für institutionelle Nutzer interessant sein. Banken und große Unternehmen suchen zunehmend nach Möglichkeiten, Zahlungen schneller und günstiger abzuwickeln, ohne auf klassische Sicherheitsstandards zu verzichten.

Chancen und Risiken für die SoFi-Aktie

Die Partnerschaft mit Mastercard stärkt die langfristige Wachstumsstory von SoFi. Der Konzern entwickelt sich vom reinen Online-Kreditgeber zu einer digitalen Finanzplattform mit Bankgeschäft, Zahlungsinfrastruktur und Technologieangeboten für Unternehmen.

Der große Hebel liegt darin, ob Stablecoin-Abwicklungen tatsächlich im großen Stil genutzt werden. Gelingt der Durchbruch, könnte SoFi nicht nur von eigenen Kunden profitieren, sondern auch als Infrastruktur-Anbieter für andere Unternehmen auftreten.

Risiken bleiben jedoch bestehen. Der Stablecoin-Markt entwickelt sich schnell, gleichzeitig konkurrieren Banken, Fintechs und große Zahlungsanbieter um diese neue Infrastruktur. Zudem müssen regulatorische Anforderungen erfüllt werden.

Mein Tipp: SoFi durchbricht wichtige Chartmarke

Die Partnerschaft mit Mastercard ist für SoFi ein wichtiger strategischer Schritt. Der Konzern positioniert sich an der Schnittstelle zwischen klassischem Banking und Blockchain-Technologie.

Mit dem Sprung über die Marke von 17,50 US-Dollar hellt sich das Chartbild der Aktie wieder auf. Die neue Stablecoin-Strategie liefert Anlegern eine zusätzliche Wachstumsfantasie. Mutige Anleger könnten eine erste Position aufbauen – müssen aber die weiterhin den starken Wettbewerb und die noch offene Frage nach der tatsächlichen Skalierung des Geschäfts berücksichtigen.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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