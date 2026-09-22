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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der SanDisk Corporation Aktie - 22.09.2026

    Am 22.09.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +7,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der SanDisk Corporation Aktie - 22.09.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Wie hat sich die SanDisk Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SanDisk Corporation Aktie notiert aktuell bei 1.655,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,82 % zugelegt, was einem Anstieg von +120,00  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.655,00, mit einem Plus von +7,82 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt SanDisk Corporation trotz des heutigen Kurssprungs mit -21,23 % im Minus.

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    Auf Wochensicht steht bei der SanDisk Corporation Aktie damit ein Gewinn von +23,79 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um +6,57 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,42 %. SanDisk Corporation entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,79 %
    1 Monat +21,09 %
    3 Monate -21,23 %
    1 Jahr +6,57 %
    Stand: 22.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 240,13 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    +6,45 %
    +24,63 %
    +27,48 %
    -21,83 %
    +25,00 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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