Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.09. - US Tech 100 stark +0,42 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:33) bei 51.997,43 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Amgen +2,70 %, Sherwin-Williams +1,82 %, 3M +1,57 %, Nike (B) +1,55 %, Microsoft -0,96 %
Flop-Werte: Cisco Systems -2,62 %, JPMorgan Chase -2,22 %, Johnson & Johnson -1,04 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.613,62 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,82 %, Shopify +7,74 %, Seagate Technology Holdings +6,82 %, Astera Labs +6,07 %, Nebius Group Registered (A) +5,65 %
Flop-Werte: Cisco Systems -2,62 %, Intuit -2,15 %, Fortinet -2,11 %, Diamondback Energy -2,10 %, Netflix -1,84 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:14) bei 7.767,69 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,82 %, Seagate Technology Holdings +6,82 %, Lennar Registered (A) +5,83 %, Western Digital +5,51 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) +5,38 %
Flop-Werte: Valero Energy -5,24 %, The Trade Desk Registered (A) -3,54 %, Marathon Petroleum Corporation -3,53 %, Charles Schwab -3,51 %, CF Industries Holdings -3,12 %
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