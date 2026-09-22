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    BIRKENSTOCK SETZT EXPANSION IN KALIFORNIEN MIT NEUEM STORE IN MALIBU FORT

    MALIBU, Calif., 22. September 2026 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK Americas hat die Eröffnung eines neuen Stores in Malibu bekannt gegeben. Die Stadt am Pazifik gehört zu den berühmtesten Orten Südkaliforniens und erfreut sich nicht nur bei Prominenten und Filmstars großer Beliebtheit. Den Küstenstreifen mit seinen malerischen Sandstränden, den zahlreichen Wanderwegen und einer lebendigen Kulturszene prägt ein aktiver, bewusster Lifestyle - ein perfekter Standort für BIRKENSTOCK.

    BIRKENSTOCK

    Der Store befindet sich in Cross Creek Ranch, einem neuen Stadtquartier mit Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten im Herzen von Malibu. Traditionelle Architektur, Grünflächen und charmante Sitzmöglichkeiten im Freien prägen diesen Rückzugsort mit seinen exklusiven Geschäften und Restaurants.

    Mit einem reichhaltigen Produktangebot für Damen, Herren und Kinder erweckt der neue Store die Markenmission vom naturgewollten Gehen zum Leben. Neben den ikonischen BIRKENSTOCK Sandalen und Clogs findet sich eine Auswahl an Sneakern, Schuhen und Stiefeln. Ebenfalls erhältlich sind die Fuß- und Körperpflege-Produkte von BIRKENSTOCK Care Essentials, einschließlich der neuen pflanzenbasierten Nagellacke.

    Die Inneneinrichtung bringt die Retail-Designsprache von BIRKENSTOCK mit lokalen Referenzen in Einklang. Typische Materialien aus der BIRKENSTOCK Produktwelt – wie Kork und Leder – prägen das warme, einladende Interieur und spiegeln zugleich die Tradition und Handwerkskunst der Marke wider. Gleichzeitig soll das Interieur auch den Standort Malibu angemessen repräsentieren. 

    Dazu beauftragte BIRKENSTOCK den US-amerikanischen Künstler und Modedesigner Rogan Gregory mit einer großen bildhauerischen Arbeit für die Inszenierung im Store. Gregory, dessen Werk für seine von der Natur inspirierten abstrakten Formen bekannt ist, lebt und arbeitet in Malibu und lässt dessen Landschaft in sein kreatives Schaffen einfließen. Seine abstrakte biomorphe Skulptur „Fertility Form 2025" aus Gips mit einer Bronze-Patina tritt in einen natürlichen Dialog mit den charakteristischen Materialien und ergonomischen Formen der BIRKENSTOCK Designsprache und verkörpert zugleich die Perspektive eines lokalen Künstlers.

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    PR Newswire (dt.)
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    BIRKENSTOCK SETZT EXPANSION IN KALIFORNIEN MIT NEUEM STORE IN MALIBU FORT MALIBU, Calif., 22. September 2026 /PRNewswire/ - BIRKENSTOCK Americas hat die Eröffnung eines neuen Stores in Malibu bekannt gegeben. Die Stadt am Pazifik gehört zu den berühmtesten Orten Südkaliforniens und erfreut sich nicht nur bei Prominenten …
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