🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden

    Für Sie zusammengefasst
    • MFAG prüft neues, kleineres Terminal für Dresden
    • Neubau könnte altes Dresdner Terminal ersetzen
    • Leipzig/Halle ersetzt Brücken durch Fußwege
    Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    SCHKEUDITZ/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) prüft den Neubau eines kleineren Terminalgebäudes für den Flughafen Dresden. Das derzeit genutzte Gebäude könnte dann stillgelegt werden, sagte Götz Ahmelmann, Vorstandschef der Betreibergesellschaft, der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung".

    Die Kosten, die Finanzierung und auch der genaue Standort eines neuen Gebäudes sind demnach bislang offen, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe noch keine Entscheidung für einen tatsächlichen Neubau, sondern lediglich "Zielbilder und mögliche Entwicklungsrichtungen", sagte ein Sprecher. Klar sei aber, dass eine Verkleinerung des bestehenden Terminals die teurere und deshalb ungeeignete Variante wäre, sagte der Vorstandschef den Zeitungen.

    Ahmelmann: Flughäfen vor 25 Jahren zu groß gebaut

    Das Terminal sei vor 25 Jahren in deutlich zu großen Dimensionen gebaut worden. Die Fluggastzahlen würden daher nicht zu einer ausreichenden Auslastung führen. Gleiches gelte für den Flughafen Leipzig/Halle. Dort soll es demnach Vereinfachungen geben. Statt der bisher genutzten Fluggastbrücken sollen Passagiere künftig direkt zu Fuß zu den Maschinen gehen, heißt es weiter. Die Anlagen würden zurückgebaut. Die Check-In-Abwicklung soll zudem näher an das Abflugterminal gerückt werden.

    Flughafengesellschaft hat sich Sanierung verschrieben

    Die Überlegungen geschehen vor dem Hintergrund sinkender Passagierzahlen an beiden Flughäfen. Im Juli hatte die MFAG nach eigenen Angaben die wirtschaftliche Sanierung des Unternehmens rund ein halbes Jahr früher als geplant abgeschlossen und für 2025 erstmals seit Jahren wieder einen Gewinn (10,5 Millionen Euro) vermeldet. Sinkende Passagierzahlen an beiden Flughäfen hatten den Betreiber zum Handeln gezwungen.

    Im Rahmen der Sanierung hatte das Unternehmen Stellen abgebaut und Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt. Hinzu kamen Streckenstreichungen. Besonders schmerzhaft: Ryanair zog sich mit dem Winterflugplan 2025/26 komplett aus Leipzig/Halle zurück. Derzeit laufen Verhandlungen über eine Rückkehr der Airline./mse/DP/mis

    Ryanair Holdings

    +2,74 %
    +7,11 %
    -0,78 %
    -12,08 %
    +1,28 %
    +41,48 %
    +38,79 %
    +81,07 %
    +372,08 %
    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z
    Ryanair Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 23,67 auf Tradegate (22. September 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +18,69 %/+35,65 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) prüft den Neubau eines kleineren Terminalgebäudes für den Flughafen Dresden. Das derzeit genutzte Gebäude könnte dann stillgelegt werden, sagte Götz Ahmelmann, Vorstandschef der Betreibergesellschaft, der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     