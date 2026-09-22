Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden

Die Kosten, die Finanzierung und auch der genaue Standort eines neuen Gebäudes sind demnach bislang offen, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe noch keine Entscheidung für einen tatsächlichen Neubau, sondern lediglich "Zielbilder und mögliche Entwicklungsrichtungen", sagte ein Sprecher. Klar sei aber, dass eine Verkleinerung des bestehenden Terminals die teurere und deshalb ungeeignete Variante wäre, sagte der Vorstandschef den Zeitungen.

SCHKEUDITZ/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) prüft den Neubau eines kleineren Terminalgebäudes für den Flughafen Dresden. Das derzeit genutzte Gebäude könnte dann stillgelegt werden, sagte Götz Ahmelmann, Vorstandschef der Betreibergesellschaft, der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung".

Ahmelmann: Flughäfen vor 25 Jahren zu groß gebaut



Das Terminal sei vor 25 Jahren in deutlich zu großen Dimensionen gebaut worden. Die Fluggastzahlen würden daher nicht zu einer ausreichenden Auslastung führen. Gleiches gelte für den Flughafen Leipzig/Halle. Dort soll es demnach Vereinfachungen geben. Statt der bisher genutzten Fluggastbrücken sollen Passagiere künftig direkt zu Fuß zu den Maschinen gehen, heißt es weiter. Die Anlagen würden zurückgebaut. Die Check-In-Abwicklung soll zudem näher an das Abflugterminal gerückt werden.

Flughafengesellschaft hat sich Sanierung verschrieben



Die Überlegungen geschehen vor dem Hintergrund sinkender Passagierzahlen an beiden Flughäfen. Im Juli hatte die MFAG nach eigenen Angaben die wirtschaftliche Sanierung des Unternehmens rund ein halbes Jahr früher als geplant abgeschlossen und für 2025 erstmals seit Jahren wieder einen Gewinn (10,5 Millionen Euro) vermeldet. Sinkende Passagierzahlen an beiden Flughäfen hatten den Betreiber zum Handeln gezwungen.

Im Rahmen der Sanierung hatte das Unternehmen Stellen abgebaut und Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt. Hinzu kamen Streckenstreichungen. Besonders schmerzhaft: Ryanair zog sich mit dem Winterflugplan 2025/26 komplett aus Leipzig/Halle zurück. Derzeit laufen Verhandlungen über eine Rückkehr der Airline./mse/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 23,67 auf Tradegate (22. September 2026, 16:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +18,69 %/+35,65 % bedeutet.





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