Guterres
'Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft: haben'
- Guterres warnt vor Killerrobotern in der Zukunft
- KI kann Medizin und Wissenschaft voranbringen
- Staaten sollen KI-Risiken transparenter kontrollieren
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat mit drastischen Worten für einen verantwortungsvolleren Umgang mit künstlicher Intelligenz plädiert. "Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft haben", sagte Guterres in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York.
Künstliche Intelligenz könne zwar Medizin, Wissenschaft und Entwicklung voranbringen. Die Gefahr liege jedoch in Technologie "ohne Verantwortlichkeit", fehlender Aufsicht und intransparenter Entscheidungen. Guterres forderte die Staaten mit den größten KI-Kapazitäten auf, gemeinsam Sicherheitsstandards zu entwickeln, Risiken transparenter zu machen und unabhängige Kontrollmechanismen zu schaffen./apo/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 151,6 auf Tradegate (22. September 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +21,40 %/+42,54 % bedeutet.
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Der Zeitpunkt ist heikel. Googles Vorzeigemodell Gemini verzögert sich, wichtige Köpfe wechselten zur Konkurrenz – der Rückstand auf Anthropic und OpenAI wächst. Investoren reagierten entsprechend nervös: Die Alphabet-Aktie fiel nach der Meldung zeitweise um mehr als fünf Prozent.
Der Druck ist enorm: Allein im abgelaufenen Quartal steckte der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar in Rechenzentren, der Barmittelzufluss rutschte ins Minus. Hassabis selbst begründet seinen Schritt mit dem Tempo der Entwicklung. Die Allgemeine Künstliche Intelligenz, bei der Maschinen so denken wie Menschen, rücke in greifbare Nähe.
Zuletzt stockten wichtige KI-Projekte, während die Ausgaben weiter steigen, stellte das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) fest:
https://www.handelsblatt.com/technik/alphabet-google-stellt-seine-ki-sparte-neu-auf-aktie-verliert-deutlich/100245370.html
Der hohe Nettogewinn in 3 stelliger Mrd Höhe ist auf einen Einmaleffekt (Neubewertung der SpaceX und Antrophic Beteiligungen) zurückzuführen- fällt wohl kaum jedes Quartal an. Operativ lag der Gewinn bei brutto ca. 40 Mrd. bzw. 2,31 $ pro Aktie EPS und damit weniger als die Investitionen verschlungen haben (45 Mrd) . Der Markt ist nicht so bloed wie manche glauben, dass er sich von Zahlen blenden lässt.
Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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