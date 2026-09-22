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    Guterres

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    'Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft: haben'

    Für Sie zusammengefasst
    • Guterres warnt vor Killerrobotern in der Zukunft
    • KI kann Medizin und Wissenschaft voranbringen
    • Staaten sollen KI-Risiken transparenter kontrollieren
    Guterres - 'Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft: haben'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat mit drastischen Worten für einen verantwortungsvolleren Umgang mit künstlicher Intelligenz plädiert. "Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft haben", sagte Guterres in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York.

    Künstliche Intelligenz könne zwar Medizin, Wissenschaft und Entwicklung voranbringen. Die Gefahr liege jedoch in Technologie "ohne Verantwortlichkeit", fehlender Aufsicht und intransparenter Entscheidungen. Guterres forderte die Staaten mit den größten KI-Kapazitäten auf, gemeinsam Sicherheitsstandards zu entwickeln, Risiken transparenter zu machen und unabhängige Kontrollmechanismen zu schaffen./apo/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 151,6 auf Tradegate (22. September 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +21,40 %/+42,54 % bedeutet.





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