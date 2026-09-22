'Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft: haben'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 151,6 auf Tradegate (22. September 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +21,40 %/+42,54 % bedeutet.