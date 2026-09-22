Aktien New York
Dow wenig bewegt vor UN-Generalversammlung
- US-Börsen behaupten weitgehend ihre Vortagesgewinne
- Sinkende Ölpreise stützen die Kurse im US-Handel
- Iran signalisiert Verhandlungsbereitschaft im Krieg
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre teils fulminanten Vortagesgewinne zunächst weitgehend behauptet. Als Kursstütze erweisen sich die weiter gesunkenen Ölpreise in Reaktion auf die Verhandlungsbereitschaft der iranischen Führung zur Beilegung des Kriegs mit den USA. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Beobachter spekulieren über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern.
Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,1 Prozent tiefer bei 51.982 Punkten, nachdem er tags zuvor um 0,7 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,1 Prozent auf 7.769 Zähler.
Für den Nasdaq 100 ging es um weitere 0,5 Prozent auf 30.625 Punkte nach oben. Am Montag war der technologielastige Index um satte 2,8 Prozent gestiegen./edh/mis
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