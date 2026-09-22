Dow wenig bewegt vor UN-Generalversammlung

Schönen guten Morgen in die Runde,





war nun doch etwas überrascht über die "Daumenflut" - soooo interessant hätte ich mein Posting jetzt auch nicht eingeschätzt. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Liegt aber auf der einen Seite daran, das diese Art Langfristthreads hier bei WO eher die Ausnahme sind. Und dass es auf der anderen Seite ja doch paar interessierter Mitleser gibt welche diese Art der Diskussionen bzw. Depotführung zu schätzen wissen. Denn allein von den Mitstreitern würden keine 20 Mann zusammenkommen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Na ja, wie auch immer: schön zu wissen dass man nicht ins Leere schreibt, sondern dass es einige gibt welche ungefähr die gleiche Meinung zu Altersvorsorge mittels Aktien haben. Es wird ja allgemein doch ein immer schnelllebigeres Geschäft, wo oftmals eher in Tagen/Wochen als in Jahren/Jahrzehnten gerechnet wird.





Und da komme ich auf ein Posting von Kapitalvernichter zurück welcher sich fragte, wie ich wohl dieses Sammelsurium von ca. 160 Werten handeln kann. Nun, überspitzt formuliert könnte ich jetzt behaupten, dass mir im Endeffekt auch 5 Minuten im Monat reichen würden. Ultimo das Depot bzw. Konto bei Consors checken und die angesammelten Dividenden aufs Girokonto überweisen. Bin ja jetzt in die Entnahmephase gekommen, wo nichts mehr neu investiert wird. Ich schau da z.B. nicht genauer hin, was es mit den dutzenden Stornierungen und Neuberechnungen bei BDCs/REITs auf sich hat und ob danach paar € mehr oder weniger angefallen sind. Und genauso werde ich keine 50 Rückerstattungsanträge in 50 Länder machen, wo ich dann jeweils paar € zurückbekommen würde. Da ist mir der Betrag vs. Zeitaufwand viel zu klein. Und auch die Newslage bei allen Werten nahtlos verfolgen müsste ich nicht (und mach das auch nicht) - allein bei Ausreissern von +-5-10% schau ich mal nach - und werde in vereinzelten Fällen (wie im Juli bei Shelly) dann auch mal tätig.





Man sieht es - ich hab meinen Weg nach Rom schon lange gefunden und verfolge den auch konsequent. Und wenn ich mir die Diskussionen hier bei WO anschaue dann bin ich definitiv in einer absoluten Minderheit. Hab da zwar kein Problem damit, aber wenn ich sehe wie viele hundert Postings und hunderte Arbeitsstunden hier in diverse Hoffnungswerte investiert werden, dann wüsste ich mit meiner Zeit viel Besseres anzufangen. Da wird über Jahre eifrig diskutiert, jede News hundertmal seziert, und im Endeffekt bleibt es beim Prinzip Hoffnung - bis sich diese in Luft auflöst. Da bleib ich lieber bei "meinen" Werten - egal ob gut oder etwas schlechter - die liefern Monat für Monat reale Zinsen+Dividenden. Und auch wenn ich öfter mal Klogriffe getätigt hab wirft mich das nicht aus der Bahn. Aus dem einfachen Grund, da ich nicht ständig Körbchen aufstelle und ewig verbillige, sondern schlechtem Geld nicht auch noch gutes hinterher werfe. Auf der anderen Seite kauf ich eher in steigende Kurse, auch wenn ich meinen EK damit erhöhe. Hab aber in den meisten Fällen mit dieser Methode positive Erfahrungen gesammelt.





Und so hat sich mit der Zeit eine Depotzusammensetzung ergeben, welche in dieser Form wahrscheinlich eher Seltenheitswert hat. Da gibt es Exoten wie Millicom, Halyk, Magyar Telekom u.a. welche in den Top10 vertreten sind und auch mal 7-8-9k "wiegen. Auf der anderen Seite gibt es Rohrkrepierer wie PSEC, welche nach 60% Kursverlust gerade mal noch 400-500€ wert sind. Wobei ich immer vor Augen hab, dass sogar diese ultimativen Fehlgriffe in Summe Richtung +-0 Rendite tendieren. Denn da kamen über die Jahre jeweils 10-12% DR dazu und den Verlust könnte ich auch steuerlich geltend machen.





Wie auch immer - passt soweit alles, ich versuche diesbezüglich auch nicht alle paar Stunden oder Tage zu langweilen, werde aber diese Statistiken weiterführen um den Langfristeffekt darzustellen. Vielleicht findet ja der eine oder andere einen nützlichen Ansatz dabei. Auf der anderen Seite verfolge ich auch gerne die anderen Mitstreitern mit ihren Strategien, welche ja doch recht unterschiedlich sind. Gibt aber sowieso keine allgemein gültige Empfehlung; kommt immer auf den Anlagehorizont, die finanzielle und familiäre Situation, aber auch auf die eigene Psyche an wie man mit dem Thema Depotaufbau umgeht.





OK, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Haben für Oktober jetzt nochmal 11 Tage Albanien gebucht um bei entspannten 22-24 Grad noch paar gemütliche Stunden zu verbringen. Da freu ich mich jetzt schon drauf!!! Im Januar geht`s dann für paar Wochen etwas weiter - immer schön der Sonne nach.......





Allen gutes Gelingen und einen erfolgreichen September

Timburg







