RBC stuft Zurich Insurance Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Bei der jüngsten Veranstaltung des Versicherers hätten die Übernahme von Beazley, die Entwicklung in den verschiedenen Schaden- und Unfallversicherungssparten sowie Kapitalausschüttungen als Teil des nächsten Strategieplans im Fokus gestanden, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 628,9EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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