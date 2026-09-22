🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Top & Flop

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    71,92€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,85€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 13,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    adidas
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 2
    Performance 1M: -7,03 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der adidas-Aktie, jüngste Kursrückgänge und eine kurzfristige Erholung. Anleger berichten von hohen Verlusten und Einstiegen um etwa 160 Euro. Zugleich werden die starke Marke, die Produktpipeline und eine mögliche Rückkehr des Marktvertrauens als Gründe für eine Turnaround-Chance genannt. Kursziele bis 1.000 Euro bleiben spekulativ.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Allianz
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,88 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Allianz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf der Allianz-Aktie und ihre schwache Monatsentwicklung. Als möglicher fundamentaler Belastungsfaktor werden fallende Renditen genannt, die Finanztitel weniger attraktiv machen. Anleger diskutieren weitere Abwärtsrisiken und hohe Volatilität im Oktober; teils werden Short-Positionen zur Absicherung gehalten. Die Waymo-Kooperation gilt kurzfristig als kein Umsatztreiber, langfristig jedoch als strategische Chance im Robotaxi-Versicherungsmarkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,26 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,14 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Henkel VZ
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,26 %
    Chart Henkel VZ
    ISIN: DE0006048432
    WKN: 604843
    Die Henkel VZ Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    GEA Group
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,38 %
    Chart GEA Group
    ISIN: DE0006602006
    WKN: 660200
    Die GEA Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,37 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,48 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 51,06% PUT: 48,94%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 2,13 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     