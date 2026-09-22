Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der adidas-Aktie, jüngste Kursrückgänge und eine kurzfristige Erholung. Anleger berichten von hohen Verlusten und Einstiegen um etwa 160 Euro. Zugleich werden die starke Marke, die Produktpipeline und eine mögliche Rückkehr des Marktvertrauens als Gründe für eine Turnaround-Chance genannt. Kursziele bis 1.000 Euro bleiben spekulativ.