Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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adidas
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 2
Performance 1M: -7,03 %
Performance 1M: -7,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der adidas-Aktie, jüngste Kursrückgänge und eine kurzfristige Erholung. Anleger berichten von hohen Verlusten und Einstiegen um etwa 160 Euro. Zugleich werden die starke Marke, die Produktpipeline und eine mögliche Rückkehr des Marktvertrauens als Gründe für eine Turnaround-Chance genannt. Kursziele bis 1.000 Euro bleiben spekulativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 3
Performance 1M: -1,88 %
Performance 1M: -1,88 %
? wallstreetONLINE-Community zu Allianz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf der Allianz-Aktie und ihre schwache Monatsentwicklung. Als möglicher fundamentaler Belastungsfaktor werden fallende Renditen genannt, die Finanztitel weniger attraktiv machen. Anleger diskutieren weitere Abwärtsrisiken und hohe Volatilität im Oktober; teils werden Short-Positionen zur Absicherung gehalten. Die Waymo-Kooperation gilt kurzfristig als kein Umsatztreiber, langfristig jedoch als strategische Chance im Robotaxi-Versicherungsmarkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 4
Performance 1M: -6,26 %
Performance 1M: -6,26 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 5
Performance 1M: +4,14 %
Performance 1M: +4,14 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 6
Performance 1M: -3,26 %
Performance 1M: -3,26 %
GEA Group
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 7
Performance 1M: -0,38 %
Performance 1M: -0,38 %
Symrise
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 8
Performance 1M: +1,37 %
Performance 1M: +1,37 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 9
Performance 1M: +5,48 %
Performance 1M: +5,48 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,06%
|PUT: 48,94%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 2,13 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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