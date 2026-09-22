Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 1
Performance 1M: +3,21 %
Performance 1M: +3,21 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 2
Performance 1M: -3,07 %
Performance 1M: -3,07 %
OHB
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 3
Performance 1M: -22,93 %
Performance 1M: -22,93 %
Nordex
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +3,83 %
Performance 1M: +3,83 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 5
Performance 1M: -10,91 %
Performance 1M: -10,91 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 6
Performance 1M: +6,68 %
Performance 1M: +6,68 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 7
Performance 1M: +4,14 %
Performance 1M: +4,14 %
United Internet
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 8
Performance 1M: +10,65 %
Performance 1M: +10,65 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 9
Performance 1M: -12,29 %
Performance 1M: -12,29 %
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