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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 22.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 22.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    adidas
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 2
    Performance 1M: -7,03 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der adidas-Aktie, jüngste Kursrückgänge und eine kurzfristige Erholung. Anleger berichten von hohen Verlusten und Einstiegen um etwa 160 Euro. Zugleich werden die starke Marke, die Produktpipeline und eine mögliche Rückkehr des Marktvertrauens als Gründe für eine Turnaround-Chance genannt. Kursziele bis 1.000 Euro bleiben spekulativ.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Inditex
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,90 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Allianz
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,88 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Allianz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf der Allianz-Aktie und ihre schwache Monatsentwicklung. Als möglicher fundamentaler Belastungsfaktor werden fallende Renditen genannt, die Finanztitel weniger attraktiv machen. Anleger diskutieren weitere Abwärtsrisiken und hohe Volatilität im Oktober; teils werden Short-Positionen zur Absicherung gehalten. Die Waymo-Kooperation gilt kurzfristig als kein Umsatztreiber, langfristig jedoch als strategische Chance im Robotaxi-Versicherungsmarkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,14 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,48 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

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