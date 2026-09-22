Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 22.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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UBS Group
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 1
Performance 1M: -6,67 %
Performance 1M: -6,67 %
Geberit
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 2
Performance 1M: -8,98 %
Performance 1M: -8,98 %
Givaudan
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 3
Performance 1M: +5,61 %
Performance 1M: +5,61 %
Sika
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 4
Performance 1M: -0,89 %
Performance 1M: -0,89 %
Zurich Insurance Group
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +2,22 %
Performance 1M: +2,22 %
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