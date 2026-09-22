KORREKTUR/ROUNDUP
Planet Labs startet bald Satellitenproduktion in Berlin
- Planet Labs baut ab Herbst Satelliten in Berlin
- Berliner Werk fertigt bis zu 60 Satelliten jährlich
- Berlin stärkt Europas Kontrolle über wichtige Daten
(Name im 2. Absatz, 1. Satz berichtigt: Katherina Reiche)
BERLIN (dpa-AFX) - Das US-Unternehmen Planet Labs will von diesem Herbst an mit dem Bau von Satelliten in Deutschland beginnen. Die gesamte Fertigung und Erprobung der Satelliten solle in Berlin stattfinden, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens in Deutschland, Martin Polak, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die neue Produktionsstätte sei der erste vollwertige Fertigungsstandort des Unternehmens neben San Francisco in den USA.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verwies bei der Vorstellung des Vorhabens auf die Bedeutung von Satelliten für Sicherheit und technologische Souveränität. Das gelte sowohl im zivilen Bereich als auch im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Fertigung von bis zu 60 Satelliten pro Jahr
Der erste in Berlin gebaute Satellit solle vor Ende des Jahres fertig sein, sagte Polak. Die Anlage könne auf eine Kapazität von bis zu 60 Satelliten pro Jahr ausgebaut werden. Zum genauen Umfang der Investition machte das Unternehmen keine Angaben. Es hieß aber, man erwarte, dass ein achtstelliger Betrag überstiegen werde. Derzeit arbeiten nach Unternehmensangaben knapp 150 Mitarbeiter in der Berliner Niederlassung. Diese Zahl solle um weitere 70 wachsen.
Satelliten liefern Daten zu Wetter, Klimawandel oder auch zu militärischen Anlagen, teils geht es um kritische Informationen. Sie spielen zum Beispiel im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle. Die sogenannten Pelican-Satelliten, die in Berlin gebaut werden sollen, liefern laut Planet Labs hochauflösende Bilder für die Erdbeobachtung.
Reiche sagte mit Blick auf die Bedrohung durch Russland: "Russland bedroht die EU täglich. Russland bedroht Deutschland täglich." Deutschland und Europa müssten in der Lage sein, Erdbeobachtung eigenständig und mit eigenen Daten zu betreiben. "Und diese Partnerschaften gehen wir hier ein, um handlungsfähig zu bleiben", sagte Reiche weiter.
Unternehmen: Betreuen problemlos Regierungskunden in Europa
Auf Fragen nach einem möglichen Einfluss der US-Regierung und amerikanischer Behörden auf sensible Daten reagierte Planet Labs beschwichtigend. "Seit über zehn Jahren betreuen wir ohne Schwierigkeiten Regierungskunden in ganz Europa", versicherte Polak. "Unser Ziel ist es, Abhängigkeiten dort zu verringern, wo sie für europäische Kunden am wichtigsten sind, und ihre operative Widerstandsfähigkeit sowie ihre Kontrolle in Europa zu stärken."
Das geschehe unter anderem durch die Satellitenfertigung in Berlin, den Missionsbetrieb von Deutschland aus, europäische Bodenstationen und Daten, die in europäischer Cloud-Infrastruktur gespeichert würden. Detailfragen zu einem möglichen Zugriff oder Einfluss von US-Behörden beantwortete Polak nicht./hrz/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Planet Labs PBC Registered (A) Aktie
Die Planet Labs PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 14,80 auf Tradegate (22. September 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Planet Labs PBC Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Planet Labs PBC Registered (A) - A3C84C - US72703X1063
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Planet Labs PBC Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
So langsam könnte der Boden bei Planet Labs gefunden sein und die Aktie wieder ins Positive drehen. Der Abverkauf der letzten 30 Tagen im gesamten Spacesektor war echt brutal.
Nach dem wir am vergangenen Freitag trotz dieser Marktschwäche grün geschlossen haben (mit ordentlichem Volumen), auch gestern wieder ein schöner PL Tag. Getrieben vermutlich durch den RocketLab Deal und auch durch einen insgesamt freundlichen Gesamtmarkt. Also der Markt fängt wieder an, strategischen Wert in Satelliten-/Space-Datenfirmen einzupreisen.
Jetzt haben wir die SMA100 erstmal verloren, konnte er leider nicht zurückerobern. Also aus technischer Sicht wird die Aktie erstmal gemieden. Da ich aber rein aus fundamentalen Gründen hier investiert bin, überlege ich demnächst aufzustocken. Als Entry peile ich die 200SMA an, aktuell bei ca. 23,7 USD.