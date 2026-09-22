AKTIE IM FOKUS 2
Tui schüttelt Geschäftsaussagen mit freundlichem Markt ab
- Tui-Aktien drehen trotz schwacher Zahlen ins Plus
- Kurs steigt am Nachmittag um 2,9 Prozent auf 6,714 Euro
- Iran-Krieg und Last-Minute-Trend belasten den Gewinn
(Neu: Überschrift, aktueller Kurs und Kurstendenz, Kursentwicklung seit Jahresbeginn.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tui haben am Dienstag zunächst negativ aufgenommene Geschäftsaussagen mit dem freundlichen Markt abgeschüttelt. Die Titel des Reisekonzerns drehten ins Plus und notierten am Nachmittag 2,9 Prozent höher bei 6,714 Euro. Im frühen Handel hatten sie noch das am Freitag markierte Tief seit Mitte Mai getestet. Seit Jahresbeginn steht indes ein Wertverlust von rund einem Viertel zu Buche.
Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Ende der Krise ist bisher nicht in Sicht. Anleger blieben wohl eher im Abwartemodus, resümierte Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research./la/stk/gl/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 6,642 auf Tradegate (22. September 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +53,47 %/+38,12 % bedeutet.
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MWB Kursziel 13,50€
Die Zetsche News, dass er als TUI AR zurücktritt, wurde vom Markt aber nicht so aufgenommen wie von einigen hier interpretiert, oder? Klar, schwacher Gesamtmarkt am Freitag – dennoch sieht es nicht so aus, als hätte der Markt Hr. Zetsche als ein Problem gesehen, das es jetzt nicht mehr gibt.
Und natürlich überlegt man sich bei jedem Cent Kursrückgang, ob man sich ein TUI Investment wieder anschauen sollte. Aber mich hält weiterhin insbesondere das hier ab: „Weekly Average Price versus prior year’s average: +111.2%“ (erste Tabelle, dritte Zeile, Chart weiter unten):
Vllt bin ich zu ängstlich bei diesem Thema und ich verstehe nicht genau, was mir TUI mit der folgenden Aussage auf S. 325 des Jahresberichts sagen will:
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Mbpoll,
- der Gewinn wird nicht bei 1,1-1,4 Mrd., sondern bei 0,5 Mrd erwartet, was einer Nettomarge von nur 2,x% entspricht; das adj. EBIT ist etwas anderes
- im Dezember bei Kursen um die 9 Euro schriebst Du, dass Du keine bessere Anlage als TUI siehst; jetzt schreibst Du, dass Du Verständnis für Verkäufe bei 9 Euro hättest – sogar bis 7 Euro runter? Liest sich komisch
- es gibt keine Panikverkäufe, oder? Wo siehst Du die?
- eine KE ist in der Tat nicht notwendig und wird auch nicht kommen
- wer an der Börse von „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten“ schreibt, der hat einiges/vieles nicht mitbekommen oder gelernt
- jedes Mal, wenn der Kurs wieder schwach ist, kommen Posts von der großen Anzahl Eurer Aktien, dass Ihr >100k Bargeld zuhause rumliegen habt, dass Ihr kein Stück verkauft und dass Ihr nachkaufen werdet. Braucht es diese Durchhalteparolen in einem anonymen Forum wirklich? Zudem hast Du so viele Hinweise zu Deiner Person gegeben, dass ich die Bargeld-Komponente nicht in einem Forum erwähnen würde
- Der starke Anstieg der Energiepreise liegt auch nicht an den Nicht-AfD Parteien wie von Dir geschrieben, sondern am Iran-Krieg (den Du für richtig hältst) und am Ukraine-Krieg der Person, die Deine Partei so hofiert. Das ist mal wieder eine sehr selektive Wahrnehmung Deinerseits. Den starken Anstieg der Energiepreise sieht man ja auch in den USA. Am Rande: Robert H. hat gegen die Klagen des BUND die LNG Terminals bauen lassen, die Speicherauffüllung mehr forciert und in Doha um Gas gebettelt. Passt aber sicherlich nicht in Weltbild :-)
Merkwürdig,ich habe volles Verständniss, wenn jemand die TUI bei 7,8 oder 9 Euro verkauft und seine Gewinne einsackt.