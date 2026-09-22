Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 30-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Gold Mining, Axo Metals, Banyan Gold, Equinox Gold, Hannan Metals, IsoEnergy, Premier American Uranium, Silver Tiger Metals und Southern Cross Gold, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 16.09.2026, 15:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die nächste Inflationswelle könnte vom Acker kommen. Der FAO Food Price Index stieg im August um 1,9 % in nur einem Monat, Zucker verteuerte sich sogar um 11,9 %. Besonders brisant: Weizen liegt inzwischen 15 % über dem Vorjahresniveau. Extremwetter, Probleme bei den Schwarzmeer-Exporten und geopolitische Spannungen treffen damit ausgerechnet einen Markt, bei dem sich höhere Preise unmittelbar im Alltag bemerkbar machen.

Doch das eigentliche Nadelöhr liegt noch eine Stufe tiefer: beim Dünger. Bereits im Frühjahr explodierte der Harnstoffpreis zeitweise um mehr als 80 %, während die Straße von Hormus zu einem zentralen Risiko für globale Energie- und Düngemittelströme wurde. Der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge liegt inzwischen zeitweise weit unter dem Vorkriegsniveau – ein Warnsignal für globale Lieferketten. Wer die Ernährungssicherheit von morgen verstehen will, muss deshalb heute auf die Versorgung mit essenziellen Pflanzennährstoffen schauen.

Genau hier wird unsere heutige Aktie der Woche, Millennial Potash, interessant. Das Banio-Projekt in Gabun verfügt bereits über Milliarden Tonnen ausgewiesener Kaliressourcen; jüngste Bohrungen durchschnitten zusätzlich rund 80 Meter Kalimineralisierung und erweiterten die bekannte Mineralisierung in Richtung Küste. Die definitive Machbarkeitsstudie soll noch 2026 abgeschlossen werden. Noch ist Banio kein produzierendes Bergwerk – doch in einer Welt, in der Dünger zunehmend zur strategischen Ressource wird, könnte genau darin die Chance liegen.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

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Aktie im Fokus

Millennial Potash stößt auf mächtige Kalischicht

Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde die Bohrung BA-006 bis in eine Tiefe von 674 m niedergebracht; sie durchteufte die evaporitführende Salzsequenz von etwa 332 m bis zur Bohrlochsohle und ist zur Tiefe offen. Innerhalb der Salzsequenz durchteufte BA-006 eine etwa 80 m mächtige Kalimineralisierung.

News: Millennial Potash meldet eine robuste Kalimineralisierung in BA-006 in Küstennähe, wobei neue Kalizyklen durchteuft wurden und die Kalimineralisierung auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun nach Südwesten erweitert wurde

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Amex Gold Mining entdeckt neue Goldader

Zu den Bohr-Highlights aus der neuen Rosé-Zone gehörten 8,02 g/t Au auf 4,30 m, einschließlich 23,93 g/t Au auf 1,15 m sowie 11,78 g/t Au auf 1,80 m, einschließlich 30,86 g/t Au auf 0,65 m.

News: Amex macht neue Goldentdeckung in Perron, in der Rosé-Zone, ca. 165 m unterhalb der vollständig finanzierten Rampenerschließung

Hannan Metals trifft voll ins Schwarze

Bohrungen auf Stavaträsk lieferten 4,6 m mit 7,2 g/t Au, darunter 0,7 m mit 21,4 g/t Au, innerhalb einer 60 m langen mineralisierten Zone. Gold wurde in allen sieben Bohrlöchern über eine Streichlänge von 650 m durchteuft.

News: Hannan stößt in den letzten beiden Bohrlöchern in Stavaträsk auf hochgradiges Gold

IsoEnergy stößt auf hochkarätige Radioaktivität

In drei Bohrlöchern des Hurricane South Trends wurden Werte von über 35.000 cps festgestellt, darunter die bislang höchste im South Trend gemessene Radioaktivität.

News: IsoEnergy schließt die Sommerbohrungen bei Larocque East ab, und stößt dabei auf weit verbreitete und bislang stärkste Radioaktivität entlang des Hurricane-South-Trends

Southern Cross Gold erreicht fast 1.000g/t Goldgehalt

Bohrloch SDDSC222W1 lieferte das herausragendste Ergebnis von 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb). SDDSC227 lieferte den bislang östlichsten und oberflächennächsten Bohrabschnitt des Projekts; zudem wurde ein Antimonwert von 32,5 % Sb analysiert.

News: Southern Cross Gold bohrt 0,6 m @ 972 g/t Gold bei Apollo und erbohrt die östlichste Mineralisierung

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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