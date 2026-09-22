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    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Monolithic Power Systems Aktie weiter im Aufwärtstrend - 22.09.2026

    Die Monolithic Power Systems Aktie notiert am 22.09.2026 mit +7,56 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Monolithic Power Systems Aktie weiter im Aufwärtstrend - 22.09.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Monolithic Power Systems (MPS) entwickelt energieeffiziente Power-Management-ICs für Industrie, Automotive, Rechenzentren und Consumer-Elektronik. Kernprodukte: DC/DC-Wandler, PMICs, Motor- und LED-Treiber. Starke Position in Nischen mit hoher Effizienz und Integrationsgrad. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon. USP: fokussiertes Portfolio, hohe Energieeffizienz, schnelle Time-to-Market.

    Monolithic Power Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2026

    Die Anleger von Monolithic Power Systems dürfen sich über ein Kursplus von +7,56 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 1.195,25. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Monolithic Power Systems Aktie. Nach einem Plus von +4,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.195,25, mit einem Plus von +7,56 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Monolithic Power Systems-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -17,49 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monolithic Power Systems Aktie damit um +20,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Monolithic Power Systems eine positive Entwicklung von +41,60 % erlebt.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,43 %. Monolithic Power Systems entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Monolithic Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,49 %
    1 Monat +6,55 %
    3 Monate -17,49 %
    1 Jahr +43,20 %
    Stand: 22.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

    Es gibt 49 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,99 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Monolithic Power Systems

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +2,26 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,16 %. Texas Instruments verliert -0,68 % ON Semiconductor notiert im Plus, mit +1,49 %.

    Monolithic Power Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Monolithic Power Systems Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Monolithic Power Systems Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Monolithic Power Systems

    +7,27 %
    +20,16 %
    +6,35 %
    -17,67 %
    +44,09 %
    +166,74 %
    +162,15 %
    +8.001,69 %
    ISIN:US6098391054WKN:A0DLC4
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    Markt Bote
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