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    Deutsche Anleihen kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen bewegen sich kaum
    • Euro-Bund-Future holt frühe Verluste wieder auf
    • Ölpreise und Konjunkturdaten stützen Anleihen
    Deutsche Anleihen kaum verändert
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Nachdem er im frühen Handel zunächst unter Druck gestanden hatte, machte der richtungsweisende Euro-Bund-Future die Verluste im Handelsverlauf wieder wett. Am Nachmittag legte er geringfügig um 0,01 Prozent auf 121,03 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,45 Prozent.

    Im Handelsverlauf sind die Ölpreise weiter gefallen, was am Markt die Inflationssorgen dämpfte und die Nachfrage nach Bundesanleihen wieder etwas verstärkte. Gestützt wurden die Kurse am Anleihemarkt auch durch enttäuschende Konjunkturdaten aus dem Währungsraum. Im September hat sich die Stimmung der Verbraucher stärker als erwartet verschlechtert.

    Marktbeobachter sprachen insgesamt von einem vergleichsweise ruhigen Handel. Im Tagesverlauf gab es nur wenige wichtige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren konnten./jkr/nas






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