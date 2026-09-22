ROUNDUP/Aktien New York
Dow gibt nach vor UN-Generalversammlung
- US-Börsen uneinheitlich, Nasdaq legt weiter zu
- Ölpreise sinken wegen Irans Verhandlungsbereitschaft
- Alibaba, Amgen und Grab steigen deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologiewerte an der Nasdaq weiter nach oben.
Der Dow Jones Industrial verlor 0,5 Prozent auf 51.802 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,7 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 7.763 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.605 Punkte nach oben. Am Montag war der technologielastige Index um satte 2,8 Prozent gestiegen.
Die Ölpreise sanken weiter in Reaktion auf die Verhandlungsbereitschaft der iranischen Führung zur Beilegung des Kriegs mit den USA. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Beobachter spekulieren über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern.
Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba stiegen um 1,4 Prozent. Der chinesische Online-Händler bringt den nach eigenen Angaben leistungsstärksten KI-Chip Chinas auf den Markt. Dieser soll dem Branchenführer Nvidia Konkurrenz machen und den massiven Ausbau der eigenen Rechenzentrumskapazitäten in den kommenden Jahren unterstützen.
Die Aktien von Amgen verteuerten sich an der Dow-Spitze um 2,7 Prozent. Der Pharmakonzern hatte positive vorläufige Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Präparat Dazodalibep gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom vorgelegt.
Die Papiere des asiatischen Fahrdienstleisters und Tech-Unternehmens Grab verbuchten ein Kursplus von 6,1 Prozent. Ihnen half die Meldung, dass Konzernchef Anthony Tan der US-Börsenaufsicht SEC umfangreiche Aktienkäufe gemeldet hatte.
Auch beim Videospiele-Händler Gamestop sorgten sogenannte Insider-Aktienkäufe für einen Kursanstieg von 3,8 Prozent./edh/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 354,7 auf Tradegate (22. September 2026, 16:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +50,18 %/+100,24 % bedeutet.
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